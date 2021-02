Kiel

„Die Vorbereitungszeit reicht“, sagt Sibylle Kilian, die Schulleiterin der Kieler Uwe-Jens-Lornsen-Schule. Die rund 100.000 Grundschüler im Land waren zuletzt vor Weihnachten in den Schulen unterrichtet worden. Seitdem gab es nur Distanzlernen. Die Schulleiterin der Goethe-Grundschule in Kiel, Martina Holst, ist optimistisch, dass die Kinder trotz der langen Zeit zu Hause gut wieder in den Pandemie-Regelbetrieb finden. „Wir haben viele Kinder in der Notbetreuung, die haben die Regeln sehr gut verinnerlicht.“

Gestartet werden soll am 22. Februar für die Klassen 1 bis 4 mit Präsenzunterricht. „Die ersten Schritte können wir nur mit allergrößter Vorsicht und unter strenger Beachtung der Hygienevorschriften gehen“, mahnte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Ende Januar noch hatte sie angekündigt, die Schulen nach einem inzidenzgeprüften Stufenplan wieder öffnen zu wollen.

Demzufolge sollten die Jahrgänge 1 bis 6 ab dem 15. Februar in den Wechselunterricht gehen, unter der Bedingung, dass Schleswig-Holstein bis zum Stichtag 8. Februar sieben Tage eine landesweite Inzidenz von unter 100 hatte. Dieser Wechselunterricht findet nun nicht statt. Stattdessen wird die Schließung der Grundschulen um eine Woche verlängert, danach starten die Kinder mit der ganzen Klasse wieder in den Unterricht. Die weiterführenden Schulen bleiben zunächst beim Distanzunterricht.

Geöffnete Grundschulen in Schleswig-Holstein: Lehrer sorgen sich um Abstand

Holst sagt, sie sei froh, dass die Schulen nun nicht gleichzeitig Präsenz- und Distanzunterricht sowie Notbetreuung anbieten müssten. „Das ist für eine kleine Schule wie unsere nur schwer zu organisieren.“ Etwas anders klingt das allerdings bei Kilian. „Wir freuen uns, dass die Kinder wiederkommen“, betont sie. „Aber ich habe auch Bedenken, denn mit 25 Kindern in einem Raum lassen sich die Abstände nicht einhalten.“ Eine Aufteilung der Klassen im Präsenzunterricht sei räumlich und personell nicht machbar.

„Wir hatten uns eigentlich anhand des Stufenplans auf Wechselunterricht in der kommenden Woche eingestellt“, berichtet Schulleiterin Susanne Raimund von der Kieler Grundschule Schilksee. Die Vorbereitungen seien jetzt hinfällig, stattdessen müsse nun schnell Material für eine weitere Woche Distanzlernen vorbereitet werden. „Je kürzer der Vorlauf ist, desto schwieriger ist das.“ Raimund bleibt aber optimistisch: „Grundsätzlich habe ich ein superflexibles Team.“

Wie soll in Grundschulen und Kitas auf Corona getestet werden?

In den Kitas bereitet man sich ebenfalls auf die Rückkehr der Kinder vor. „Die größte Herausforderung wird es sein, die Kinder aufzufangen. Man darf nicht vergessen, dass die allermeisten von ihnen die vergangenen zwei Monate in Isolation verbracht haben“, sagt Julia Bousboa, Sprecherin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Schleswig-Holstein.

Es steht nun zwar fest, dass die Kitas und Grundschulen wieder für alle Kinder öffnen. Unklar bleibt allerdings, wie in den Einrichtungen auf Corona getestet werden soll. Die Landesregierung hat angekündigt, Lehrkräfte, andere an Schulen beschäftigte Personen sowie Kita-Personal und Tagespflegepersonen regelmäßig zu testen. Der Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein (VEK) fordert, dass es die Tests bereits am 22. Februar geben müsse. „Wir brauchen anlasslose und regelmäßige Tests, bei denen die Einrichtungen massiv unterstützt werden müssen“, so Carsten Höhn vom VEK.

Auch Bousboa betont, eine Öffnung könne nur parallel und nicht zeitversetzt mit regelmäßigen Testungen einhergehen. Zudem müssten perspektivisch Impfungen für das Kita-Personal angeboten werden und Zugang sowie Finanzierung von medizinischen und FFP2-Masken gewährleistet sein. Die Awo äußert sich ähnlich.

Für einen verpflichtenden Schnelltest spricht sich die stellvertretende Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Bildung in der SPD Schleswig-Holstein, Anisa Scadah-Gailun, aus: „Wir fordern einen kostenlosen Speichel-Selbsttest mindestens alle zwei Wochen für alle Schüler, Schülerinnen, Lehrkräfte und Erziehenden.“ Auch müsse Lehrkräften, Erziehern und Kindertagespflegepersonen mit der Öffnung der Einrichtungen schnellstmöglich ein Impfangebot gemacht werden.