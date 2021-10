In Schleswig-Holsteins Kitas fehlen Kräfte. Neben ohnehin unbesetzten Stellen wird die Personaldecke gerade in der Erkältungszeit durch Krankheitsausfälle dünner. Das letzte Mittel ist, das Betreuungsangebot zu reduzieren. Damit es nicht so weit kommt, lassen sich die Einrichtungen einiges einfallen. So gibt es oftmals Springer-Kräfte, die in verschiedenen Gruppen tätig sind. Hat jemand aus der Verwaltung pädagogischen Hintergrund, kann er auch für die Betreuung herangezogen werden. Zudem kommen auch Angestellte von Zeitarbeitsfirmen zum Einsatz – wenn sie verfügbar sind. Auch hier mache sich der Fachkräftemangel bemerkbar, berichten Kita-Träger. Bei größeren Einheiten kommt es vor, dass sich Teams verschiedener Kitas gegenseitig unterstützen und in anderen Einrichtungen ausgeholfen wird.