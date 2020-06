Schleswig.

Das Ermittlungsverfahren, so das OLG, sei sowohl zeitlich als auch nach seiner inhaltlichen Ausgestaltung "in mehrfacher Hinsicht unangemessen lang". Dies verletze die Kläger in ihrem Anspruch auf eine effektive und der Unschuldsvermutung gerecht werdende Verfahrensgestaltung. Schon die Dauer des Verfahrens von drei Jahren und acht Monaten sei nach Art und Umfang der Vorwürfe eine deutliche Überschreitung dessen, was zeitlich noch eine als rechtsstaatlich anzusehende Verfahrensdauer darstellt.

Auch hätten organisatorische Mängel in Form wiederholter Wechsel der zuständigen Staatsanwälte jedenfalls ab dem Jahr 2018 zu weiteren vermeidbaren zeitlichen Verzögerungen geführt.

Geld wird Marit Hansen nicht erhalten

Hansen wollte mit ihrer Klage vor allem eine Wiedergutmachung erreichen. Eine finanzielle Entschädigung wird sie jedoch nicht erhalten. Mit der gerichtlichen Feststellung der überlangen Verfahrensdauer und dem Verfahren vor dem Senat, so das Gericht, habe die Datenschützerin "hinreichende Genugtuung erfahren". Sie habe sowohl im Vor- und Nachgang ihr Anliegen "angemessen und medial beachtet darstellen" können.

Anders liegt es im Fall des Mitarbeiters des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz, dem aufgrund erlittener und noch andauernder beruflicher Nachteile zusätzlich eine Entschädigung von 1800 Euro gewährt wurde.

Verfahren um Datenschützerin zog sich unnötig in die Länge

Anders als von der Staatsanwaltschaft behauptet, seien die 2015 begonnenen und erst knapp vier Jahre später eingestellten Ermittlungen gegen Hansen und einen ULD-Mitarbeiter wegen mutmaßlichen Betrugs bei der Abrechnung von Förderprojekten unnötig verzögert worden.

Verdacht: Abrechnungsbetrug

Der Anfangsverdacht stützte sich auf die Anzeige eines ehemaligen ULD-Mitarbeiters, dem in der Probezeit gekündigt worden war. Und genau in den Umständen dieser Anzeige sieht das OLG einen von mehreren Kritikpunkten, den der 17. Senat bereits in der mündlichen Verhandlung am 12. Juni moniert hatte: Statt die Vorwürfe des Ex-Mitarbeiters gründlich auf ihre Substanz abzuklopfen und die Ermittlungen sensibel auf den Weg zu bringen, habe die Staatsanwaltschaft nach einer vergleichsweise vagen Nachfrage beim Bundesforschungsministerium ihre Ermittlungen in einer sehr „grundrechtsintensiven Art und Weise“ vorangetrieben.

Gemeint ist damit vor allem die Durchsuchung der ULD-Räume im Dezember 2015. Doch nach diesem „medienwirksamen Vorgehen“, so das Gericht, seien die Ermittlungen kaum noch von der Stelle gekommen.

Streit hat politische Brisanz

Die Angelegenheit hat auch politische Brisanz. Das ULD ist in Sachen Datenschutz Aufsichtsbehörde für Staatsanwaltschaft und Ministerien in Schleswig-Holstein. Die Staatsanwaltschaft Kiel steht wegen ihrer Rolle rund um den Rücktritt von Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) in der Kritik. Hansen, gerade vom Parlament im Amt bestätigt, soll die Umstände des Grote-Rücktritts datenschutzrechtlich durchleuchten. Dabei geht es auch um die Weitergabe sogenannter Bestra-Berichte und um eine mögliche Verletzung des Briefgeheimnisses.

