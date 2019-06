Der Landtag hat darüber gestritten, ob ein zwingendes Fahrverbot egoistische Autofahrer vom Wenden in Rettungsgassen abhalten würde. Ein entsprechender SPD-Antrag wurde am Donnerstag nach einer kontroversen Debatte einstimmig zur weiteren Beratung in den Verkehrsausschuss des Landtags überwiesen.