Drei Millionen Euro hatte Schleswig-Holstein im Mai lockergemacht, um in Fällen von persönlicher Härte einzuspringen und Eltern nicht auf Kosten für die Stornierung einer Klassenreise sitzenbleiben. Die Regelung galt aber bislang nur für Fahrten, die im vergangenen Schuljahr geplant waren. Eine Erstattung musste bis 14. August beantragt werden.

Nun hat das Land in seiner Vereinbarung mit den Fraktionen des Landtags über die Ausgestaltung eines Nothilfe-Kredits nachgelegt. Darin heißt es, dass auch Stornokosten für Klassenfahrten übernommen werden, die bis zum 13. März gebucht wurden. Mehr Geld soll dafür allerdings nicht fließen: "Es wird davon ausgegangen, dass die bereits zur Verfügung stehenden Mittel auskömmlich sind."

SPD : Regelungslücke wird geschlossen

Für die SPD ist diese Entscheidung dennoch ein Erfolg, weil sie eine Regelungslücke schließe. "Zahlreiche Schulen hatten bereits vor dem Ausbruch der Pandemie Reisen für 2021 vorbereitet und waren in finanzielle Vorleistung getreten oder waren finanzielle Verpflichtungen eingegangen, auf deren Erfüllung die Busunternehmen bestehen", so der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Martin Habersaat. Nun bestehe Sicherheit für Eltern und Lehrer, dass sie nicht für Stornokosten gerade stehen müssen.

Wenn die vom Land zur Verfügung gestellten drei Millionen Euro am Ende nicht reichten, müsse noch einmal nachgesteuert werden, so Habersaat.

2,1 Millionen Euro vom Budget schon ausgegeben

Laut Tobias von der Heide ( CDU) sind bereits 2,1 Millionen Euro aus dem Topf abgerufen worden. Er äußerte Verwunderung über die Freudensbekundung der SPD. Dass die noch freien Mittel nun auch für Fahrten abgerufen werden können, die vor der Corona-Pandemie gebucht wurden und in diesem Schuljahr hätten stattfinden sollen, habe die Jamaika-Koalition schon Anfang September angekündigt. „Es gab an diesem Punkt nie einen SPD-Verhandlungserfolg“, so von der Heide.

