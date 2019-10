Klaus Rave fordert "Soli-Fonds"

Kiel

Das SPD-Mitgliedervotum geht in den Schlussspurt. Welches Duo sehen Sie vorn?

Es wird der gewinnen, der in der Bevölkerung die mit Abstand größte Zustimmung hat, Vizekanzler Olaf Scholz mit Klara Geywitz – aber erst in der Stichwahl.

Gemessen an den Wahlergebnissen erlebt die SPD einen nie dagewesenen Niedergang. Wie sehr schmerzt sie das?

Wenn man wie ich nicht nur fast 50 Jahre Mitglied ist, sondern früher in verschiedenen Positionen aktiv Politik gemacht hat, dann leidet man natürlich unter dem derzeitigen Zustand der Partei. Die objektiven Leistungen der SPD in der großen Koalition werden von den Wählerinnen nicht so anerkannt, wie es eigentlich angemessen wäre. Das, was die Partei mit ihren 20 Prozent durchgesetzt und wie sie regiert hat, das war ein stabilisierender Faktor in Deutschland und hat den sozial Benachteiligten real geholfen. Aber es reicht eben nicht, Wahlversprechen einzulösen oder auf die stolze Geschichte zu verweisen.

Die Wähler sehen die Leistungen nicht – alles nur ein Vermittlungsproblem?

Nein, davon spreche ich nicht. Ich wünsche mir einen offenen Dialog aller sozialdemokratischen Mandatsträger mit der Bevölkerung unter der Fragestellung: „Was erwartet ihr von uns?“ In den digitalen Medien müssen wir fantasievoller auftreten.

Geboten hat die Partei an der Spitze seit Langem eine Aneinanderreihung von Scheiter-Erfahrungen. Wo sehen Sie Führungspersönlichkeiten, denen Sie einen Neustart zutrauen?

Ich sehe diese Persönlichkeiten auf den unterschiedlichen Ebenen. Ich sehe starke Oberbürgermeister und Bürgermeister der SPD, die sich einbringen müssen in die bundespolitische Diskussion. Ich sehe exzellente Landes- und auch Bundespolitiker. Woran es jedoch mangelt, ist, dass kommunal- und landespolitische Erfahrung nicht hinreichend genug eingebunden sind in die Bundesdiskussion. Man muss auch Mut haben und neue Gesichter nach vorne bringen. Dazu stehen, was die Regierungsverantwortung der SPD gebracht hat, und sich gleichzeitig erneuern – das ist die Herausforderung.

Die SPD hat aber auch das Problem, dass ihr Markenkern von anderen Parteien ausgehöhlt worden ist.

Die SPD hatte immer die am breitesten aufgestellte Wählerschaft von allen Parteien. Die war nur dann zusammenzuhalten, wenn drei Dinge zusammenkamen: Eine Programmatik, die nicht nur auf eine Zielgruppe abhob, Personen, die das mit dem entsprechenden Charisma repräsentieren können, und eine politische Praxis, die zeigt, dass Programm und Personen auch zusammengehören.

Wenn man das Verhältnis der SPD zu ihren Wählern mit einer langjährigen Ehe vergleicht: An welchem Punkt steht diese Beziehung?

An dem Punkt, wo sich die Partner fragen: Kenne ich dich eigentlich noch? Oder habe ich mich in dir geirrt? Darum ist es so wichtig, dass die SPD ihre Wählerschaft wieder besser kennenlernt und dass sie ihr wieder klarere Angebote unterbreitet. Wie wollen wir dafür sorgen, dass die Gesellschaft nicht immer weiter auseinanderfällt? Wie stellen wir uns vor, dass alle Menschen eine größtmögliche Teilhabe an unserem Zusammenleben haben? Was ist unsere Antwort auf die Zukunftsängste vieler Menschen?

Ihre Idee: Wie kann Deutschland sozial gerechter werden?

Mich besorgt sehr, dass viele Menschen mit geringem Verdienst oder kleinen Sparbeiträgen sich abgehängt fühlen, weil sie sehen, dass einige sehr Reiche immer reicher werden, ihnen der soziale Aufstieg aber immer schwerer fällt. Mein Vorschlag ist ein „Soli für die Zukunft“. Für die große Mehrheit der Bevölkerung wird ja der Soli, der rund 18 Milliarden im Jahr einbrachte, gerade abgeschafft. Es bleiben noch Einnahmen, die auf einen Betrag von etwa 20 Milliarden aus dem Haushalt aufgestockt werden. Dieses Geld sollte in eine unabhängige öffentliche Stiftung fließen und damit auf ewig geschützt sein. Auf die Erträge dieser Stiftung hat die Generation 2020 Zugriff und zwar ab Volljährigkeit. In Deutschland werden pro Jahr rund 800 000 Kinder geboren. Im Jahr 2038 hätte die Stiftung bei risikoarmer Bewirtschaftung ein Vermögen von rund 400 Milliarden, aus dem sich Erträge von etwa acht Milliarden pro Jahr erzielen lassen. Damit stünden von diesem Zeitpunkt an jedem jungen Menschen rund 10 000 Euro zur Verfügung.

Zur Person Er war Juso-Chef und bis 1988 Landesgeschäftsführer der SPD: Der Jurist Klaus Rave (69) zählt zu den roten Urgesteinen im Norden. Der Windkraftfan war Abteilungsleiter Energiewirtschaft in der Landesregierung und Vorstand der Investitionsbank. Seit 2013 ist Rave Honorarprofessor an der FH Flensburg. Verheiratet ist er mit der früheren Bildungsministerin Ute Erdsiek-Rave (72/ SPD).

Um was damit zu machen?

Natürlich nicht, um sie zu verkonsumieren, sondern etwa, um eine Existenz zu gründen, ein Sabbatjahr zu finanzieren, oder als Eigenkapital zum Erwerb einer Eigentumswohnung. Sie können es aber auch 50 Jahre stehen lassen für das, was sich viele heute nicht leisten können: eine kapitalgedeckte Zusatzrente. Der Fonds würde anlegen in solide, sozial- und umweltverträgliche Aktienwerte und könnte schlank gemanagt werden über die staatliche KfW-Bank. So könnte ein echtes, ständig wachsendes Volksvermögen entstehen. Transparenz ist das oberste Gebot. Ein ehrenamtlicher Stiftungsvorstand, gewählt von Bundestag und Bundesrat führt die Geschäfte, ein Stiftungsrat aus Vertreterinnen von Verbänden, Vereinen, Gewerkschaften, Verbraucher- und Umweltschützern kontrolliert die Arbeit. So wird ein neues Instrument geschaffen, mit dem auch die Demokratie ein wenig gestärkt werden kann.

Ansprüche hätten auch die Enkel der Super-Reichen?

Ich würde ausdrücklich auf eine Bedürftigkeitsprüfung verzichten. Ich stelle mir ein Instrument vor, das jeden Menschen gleich behandelt – so wie es das Grundgesetz vorschreibt. Weltweit ist die Armutsbekämpfung in den vergangenen Jahrzehnten vorangekommen, doch die Ungleichheit hat zugenommen – gerade in den entwickelten Ländern. Mein Ziel ist es, ein neues Gefühl von Gemeinschaft zu entwickeln. Es wird Mitnahmeeffekte geben, aber die würde ich in Kauf nehmen.

