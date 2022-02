Schleswig-Holsteins CDU-Landtagspräsident Klaus Schlie zieht sich „in nächster Zeit vollständig ins Private zurück“. In den vergangenen Tagen war die Kritik an seinen Nebentätigkeiten immer lauter geworden.

Nach Kritik an Nebentätigkeiten: Landtagspräsident Schlie lässt Amt ruhen

