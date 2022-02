Klaus Schlie lässt Arbeit als Landtagspräsident ruhen

Schleswig-Holsteins CDU-Landtagspräsident Klaus Schlie zieht sich „in nächster Zeit vollständig ins Private zurück“. In den vergangenen Tagen war die Kritik an seinen Nebentätigkeiten immer lauter geworden.

Klaus Schlie will sein Amt als Landtagspräsident in Schleswig-Holstein ab sofort und offensichtlich bis zur Landtagswahl am 8. Mai ruhen lassen. Quelle: Christian Charisius/dpa