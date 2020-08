Rendsburg

Alles blickte dabei auf die neue Landeschefin Serpil Midyatli: Die bewusst linke Forderung der neuen Bundesvize nach einer drastischen Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohn- und Personalausgleich, die der Parteirat auf den Weg brachte, sorgt auch in anderen Landesverbänden für Aufmerksamkeit. Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, habe bereits ihr Wohlwollen signalisiert, hieß es.

Midyatli : SPD Partei der arbeitenden Menschen

„Für mich ist die SPD die Partei der arbeitenden Menschen“, sagte Midyatli, die während der Sommerpause in den Betrieben unterwegs gewesen war und sich für ein Boulevardblatt in Maurerkluft ablichten ließ. „Arbeit verändert sich aktuell so schnell wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr.“

Zu Zeiten der Parteigründung waren 70 Wochenstunden normal

Das Thema Arbeitszeitverkürzung begleite die Partei schon seit ihrer Gründung. Damals sei eine Wochenarbeitszeit von 70 Stunden normal gewesen. 1918 sei dann die Sechs-Tage-Woche eingeführt worden, bevor sich in den 1960er-Jahren Branche für Branche die Fünf-Tage-Woche durchsetzte. „Ist doch logisch, dass wir das fortsetzen“, sagte Midyatli und schwor ihre Partei auf harte Tarifkämpfe ein.

Körperlich anstrengende Jobs könnten attraktiver werden

„Arbeitsabläufe werden immer mehr verdichtet“, heißt es in einem Beschluss des Vorstands. „Die Produktivität steigt und mit ihr die Belastung der Menschen. Wir sind deshalb der Meinung, dass 30 Stunden Arbeit in der Woche genug sind. Das hilft den Menschen, Familie und Beruf, aber auch ehrenamtliches Engagement besser miteinander zu vereinbaren.“

Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit mache gerade körperlich anstrengende Jobs, zum Beispiel in der Pflege, attraktiver und sorge dafür, dass die Menschen länger gesund arbeiten könnten. „Die 30-Stunden-Woche ist damit auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel.“

Arbeitnehmer sollen auch das Recht auf Unerreichbarkeit haben

Überstunden müssten die Ausnahme sein. Die SPD Schleswig-Holstein fordert ein Arbeitszeitkonto, das nicht an einen bestimmten Arbeitgeber gebunden sein soll, sondern das die Arbeitnehmer mitnehmen können. Die Arbeit im Homeoffice müsse zum Recht werden, mobiles Arbeiten reguliert werden. „Ein Stuhl im Café ist kein ordentlicher, dauerhafter Arbeitsplatz.“ Auch sei Arbeitnehmern das Recht einzuräumen, nicht erreichbar zu sein: „Feierabend ist Feierabend. Wochenende ist Wochenende. Urlaub ist Urlaub.“ Arbeitgeber müssten das begreifen.

Juso-Chef Bull : Wir müssen den Stein ins Rollen bringen

„Die Gesellschaft hat sich verändert, Familie und Freizeit haben einen höheren Stellenwert als früher“, sagte Juso-Landeschef Simon Bull. Die Produktivität sei höher geworden. „Deshalb muss man den Stein ins Rollen bringen und langfristig die Arbeitszeit reduzieren.“ Gesine Stück, Kieler SPD-Chefin, berichtete davon, dass sie selbst als Projektmanagerin täglich sechs Stunden arbeite statt acht. Auf diese Weise bleibe ihr Zeit für die Parteiarbeit. Eine 30-Stunden-Woche? „Ich glaube nicht, dass sich das morgen durchsetzen lässt. Aber es ist ein guter Vorschlag für die Zukunft.“

Der Eckernförder Bundestagsabgeordnete Sönke Rix stellte klar, dass sich die Nord-SPD mit den Themen 30-Stunden-Woche und Homeoffice wahrlich nicht aus Jux und Tollerei befasse. „Es geht um Solidarität. Wir wollen Arbeit gerechter verteilen.“

Der Landesparteirat entscheidet zwischen den Landesparteitagen über grundlegende Fragen. Umgangssprachlich wird er auch kleiner Parteitag genannt. Er besteht aus 41 stimmberechtigten Mitgliedern.

