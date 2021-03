Kiel

„Die Menschen im Land wissen sehr genau: Wenn es darum geht, die Ärmel hochzukrempeln und die großen Probleme zu lösen, kann man sich auf die SPD verlassen. Das wird wird sich in den nächsten Monaten bei der Zustimmung zu unserer Politik zeigen.“ Midyatli ist Mitglied des Bundesvorstands und für das Zukunftsprogramm der SPD mitverantwortlich.

Kindergeld soll komplett umgekrempelt werden

Auf dem Landes-Parteirat ging die Familienpolitikerin insbesondere auf den Vorschlag einer Kindergrundsicherung ein: Familien in Deutschland sollten für jedes Kind mindestens 250 Euro erhalten. „Wer mehr braucht, bekommt mehr.“ Kinderbetreuung sollte ebenso kostenfrei sein wie Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmittel für alle unter 18 Jahren. Zusätzlich will die SPD eine „Elternzeit akut“ einführen: Dadurch sollten Mütter und Väter künftig 20 Tage für Betreuungsaufgaben zur Verfügung haben. Es gehe dabei nicht allein um die Pflege erkrankter Kinder, sondern um kurzfristigen Bedarf wie Einschulungen oder Eingewöhnungsphasen in der Krippe.

Harte Kritik an Günther

Die Landeschefin, die zur Landtagswahl 2022 Spitzenkandidatin ihrer Partei werden könnte, ging neben den Unionsvertretern in der Bundesregierung besonders mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hart ins Gericht. Dieser nehme mit seinen Versprechungen in der Pandemie häufig den Mund zu voll. Allerdings nicht nur dort. „Die A 20 wollte er weiterbauen. Jetzt fest, dass bis 2022 nicht einmal ein Meter geplant ist. Nicht nur nicht gebaut. Das ist eine sehr bittere Bilanz.“ In der Krise beweise sich der Charakter.

Zwei mögliche Koalitionspartner erhielten dagegen Komplimente: In der Klimapolitik, die „Industriepolitik im besten Sinne“ sei, passten SPD und Grüne gut zusammen. Und auch Gesundheitsminister Heiner Garg von der FDP liefere ein gutes Krisenmanagement ab. „Jamaika ist kein Bündnis auf Basis gemeinsamer Werte“, sagte Midyatli, und nicht geeignet, die großen Zukunftsaufgaben zu lösen.

Entspanntes Verhältnis zu Scholz

Ihr Verhältnis zum SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz beschrieb die gebürtige Kielerin als entspannt. Sie wundere sich immer über die Frage, wie sie mit ihm zurecht komme: die linke SPD-Vertreterin aus Schleswig-Holstein mit dem pragmatischen, unterkühlten ehemaligen Hamburger Bürgermeister. Scholz habe in der Hansestadt für bezahlbare Wohnungen gesorgt und die Kinderbetreuung kostenfrei gemacht. „Das ist genau das, was wir uns auch für Schleswig-Holstein wünschen. Ich weiß, wem ich die Verantwortung für unser Land

„Alle lieben die Schlümpfe“

Midyatli wandte sich direkt an Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder, der auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch zu später Stunde in direkte Konfrontation zu Scholz getreten war: Scholz solle nicht „so schlumpfig dahergrinsen“, hatte er nach Medienangaben gesagt. „Ich weiß gar nicht, was Sie haben“, entgegnete Midyatli. „Alle lieben die Schlümpfe. Wir Sozialdemokraten übrigens auch.“

Debatte über Akzente aus dem Norden

Der Landesparteirat mit seinen 41 stimmberechtigten Mitgliedern ist das zweithöchste beschlussfassende Gremium der Nord-SPD. Ursprünglich hatte die Beratung programmatischer Schwerpunkte auf einem ordentlichen Parteitag stattfinden sollen. Aufgrund von Corona war das nicht möglich.

Im elfseitigen Papier, das „Akzente aus dem Norden“ liefern soll, erteilt der Landesverband Hartz IV eine klare Absage. „Wenn wir als Gesellschaft solidarisch mit den über 92.000 arbeitslosen Menschen in Schleswig-Holstein umgehen, nehmen wir Arbeitslosigkeit auch einen Teil des Schreckens“, heißt es. „Es ist Zeit, Hartz IV und die damit verbundene Stigmatisierung hinter uns zu lassen.“ Stattdessen fordert die Partei ein neues Bürgergeld, das neben der finanziellen Existenzsicherung einen Anspruch auf Absicherung und Teilhabe beinhaltet. „Wer viele Jahre in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, soll außerdem längeren Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben und danach nicht sofort das Ersparte offenlegen müssen.“

Forderung einer 30-Stunden-Woche

Darüber hinaus fordert die Nord-SPD erneut eine 30-Stunden-Woche bei Personal- und Lohnausgleich – „damit Erwerbsarbeit zum Leben passt – nicht anders herum“. In der gewonnenen Freizeit könnten sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um ihre Angehörigen kümmern oder durch ehrenamtliches Engagement zum gesellschaftlichen Miteinander beitragen, heißt es.