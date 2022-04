Kiel

Lina und Ben sind FÖJler – sie in Bergenhusen, er in Eckernförde. Nach dem Freiwilligendienst wollen sie an die Uni – und unbedingt in der „Branche“ bleiben. Denn die Umwelt in Schleswig-Holstein liegt ihnen besonders am Herzen.

„Ich hab das Gefühl, dass vielen einfach auch nicht klar ist, wie viele coole Arten wir hier haben. Schleswig-Holstein hat Arten, die es anderswo gar nicht mehr gibt“, sagt Lina. Ben macht sich besonders Sorgen um die Ostsee, die durch Übersäuerung gefährdet ist, und deren Spiegel der Klimawandel immer weiter ansteigen lässt.

Von der Politik wünschen sie sich weniger Versprechungen und mehr Lösungen, das haben sie auf ihr Plakat geschrieben.

Auch Catriona Lenk von der Klimaschutzagentur in Eckernförde sieht Bedarf für mehr Gelder und Stellen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Ob Moore, Meere oder Knicks: Diese bedrohten Lebensräume im Land sollten geschützt werden, so Lenk.

Podcast zur Landtagswahl: Darüber sprechen junge Menschen

Ob Schule, Ausbildung, Freizeit, Freiwilligendienst oder Arbeit: In jeder Folge „Jung und unerhört“, ein Podcast der Kieler Nachrichten zur Landtagswahl 2022, erzählen junge Leute aus Schleswig-Holstein von ihren Alltagsproblemen – und schreiben den Kern ihrer Forderungen an die Politik auf Plakate. Außerdem kommen Menschen mit Expertise zu Wort, die das jeweilige Thema einordnen. Die Folgen sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt.