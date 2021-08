Kiel

Man muss schon sehr lange zurückblicken, um einen Linienplan einer großen Containerreederei zu finden, in dem Kiel statt Hamburg aufgeführt ist. Auf dem jüngsten Plan der Reederei Maersk für das neue „Öko-Containerschiff“ ist es aber so. Der Nord-Ostsee-Kanal und Kiel finden sich ab 2023 auf der Route des ersten – fast – klimaneutralen Containerschiffsneubaus.

In Südkorea hat der dänische Reedereigigant jetzt das erste Containerschiff mit einem Antriebssystem bestellt, das in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft klimaneutrales Methanol als Treibstoff nutzen wird. Bis es so weit ist, soll das Schiff ab 2023 mit kohlenstoff-neutralem Methanol fahren.

Auch Stena testet Methanol als Treibstoff

Nach der Stena Line ist Maersk die zweite Reederei in der Ostsee, die Methanol als Ersatz für Diesel nutzen will. Der 172 Meter lange und 32 Meter breite Containerfeeder soll ab 2023 die Häfen der nördlichen Ostsee mit Rotterdam und Antwerpen verbinden. Feeder sind Schiffe, die Container in den kleineren Häfen der Ostsee abholen und sie zu den großen Überseeschiffen in Rotterdam oder Antwerpen bringen.

Beim Bau des Öko-Containerfrachters achten die Dänen genau auf die Abmessungen des Nord-Ostsee-Kanals. Schließlich gilt der Weg durch den Kanal als wichtiger Baustein für nachhaltigen Seeverkehr. Er verkürzt die Route nach Rotterdam um rund 800 Seemeilen – fast 1500 Kilometer.

Die Branche will ein Zeichen setzen

Mit der Investition wollen die Dänen ein Zeichen setzen: Schifffahrt kann sauber. Dieses „bahnbrechende“ Containerschiff zeige, dass es bereits heute skalierbare Lösungen gebe, um die Emissionsherausforderungen der Schifffahrt angemessen zu lösen“, sagt Henriette Hallberg Thygesen, Flottenplanerin von Maersk. Skalierbar heißt: Das Ganze funktioniert nicht nur im Pilotbetrieb, sondern auch in großem Maßstab. Von dem neuen Frachter erwartet man wertvolle Erfahrungen im Betrieb der Containerschiffe der Zukunft. Der Feeder für die Ostsee soll nur ein Anfang sein. „Gleichzeitig“, sagt Thygesen, „können wir ein wirklich klimaneutrales Produkt für unsere zahlreichen Kunden bieten, die uns um Hilfe bei der Dekarbonisierung ihrer Lieferketten bitten“, sagt Thygesen. Der neue Frachter soll 2100 Standardcontainer befördern, womit er zu den größten Feederschiffen auf dem Nord-Ostsee-Kanal gehören wird.

Entwicklung ist eine große Herausforderung

„Die Entwicklung dieses Schiffes ist eine große Herausforderung, aber wir haben bei der Zusammenarbeit mit der Werft und den Herstellern bereits einen langen Weg zurückgelegt, um diesen Meilenstein zu erreichen“, sagt Ole Graa Jakobsen, Leiter der Flotten-Technologie bei Maersk. Ziel ist es, Vorreiter zu bleiben. Bereits heute dominiert die Reederei mit über 720 Containerschiffen das Liniengeschäft auf allen sieben Weltmeeren.

Bereits Erfahrungen mit Methanol hat die Fährreederei Stena Line gesammelt. Die vier Dieselmotoren der 2001 gebauten Kiel-Göteborg-Fähre „Stena Germanica“ waren 2015 auf die Nutzung von Methanol umgerüstet worden. Dabei kann Methanol genutzt werden, das entweder aus Erdgas, Biomasse, Zellstoff oder Abfall erzeugt wird. In Zukunft soll es auch Verfahren zur Herstellung von kohlenstofffreiem Methanol herstellen. Methanol gehört neben LNG und Wasserstoff zu den Zukunftstreibstoffen für die Schifffahrt. Doch noch ist die Verbreitung bescheiden: Aktuell sind weltweit gerade ein Dutzend Schiffe mit Methanolantrieb unterwegs. 2020 wurden weltweit etwa 133 000 Tonnen Methanol als Treibstoff verbraucht. Zum Vergleich: Die Welthandelsflotte mit mehr als 50 000 Seeschiffen benötigt pro Jahr etwa 230 Millionen Tonnen Diesel- oder Schweröl.