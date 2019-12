Brauchen wir mehr Wasserbüffel?

Holtsee

Schleswig-Holstein hat besonders viele Moorböden. Eigentlich ein großes Plus in Zeiten der Klimaerwärmung. Denn selbst Wälder können nicht so viel CO2 speichern wie Moore. Doch in Schleswig-Holstein funktioniert das schon lange nicht mehr. Stattdessen heizen die Moorböden den Klimawandel noch an. Wissenschaftler fordern dringend Maßnahmen gegen das Problem. Wasserbüffel könnten ein Baustein bei der Lösung sein.

Wer auf der B 76 von Kiel nach Eckernförde unterwegs ist, hat sie bestimmt schon einmal gesehen: Die mächtigen Wasserbüffel, die am Ortseingang weiden und sich in Senken und Wassergräben ruhen. Die kleine Herde gehört Björn Ortmanns.

Wasserbüffel als Landschaftspfleger

Der Agraringenieur, der hauptberuflich bei der Landwirtschaftskammer arbeitet, wollte wieder selbst eine kleine Landwirtschaft haben. Doch der Hof, den er 2014 in Holtsee kaufte, hatte zwar noch die alten Ställe, aber kein Land mehr. Es gab nur noch Flächen zu pachten, die wegen der Nässe nicht mehr genutzt wurden und nun verbuschten. Der 48-Jährige sah darin aber eine Chance. „Wasserbüffel mag ich ohnehin. Es sind ruhige, ausgeglichene und eigenwillige Tier. Ich wollte aber auch etwas für die Umwelt, vor allem die Wasserqualität und Artenvielfalt tun.“

Also schaffte sich der Familienvater Wasserbüffel an und praktiziert mit den mächtigen Tieren seither auf 30 Hektar eine naturnahe Bewirtschaftung und Landschaftspflege. Damit gehört Ortmanns zu den Vorreitern im Land. Denn auch für ihn steht fest: „Wir müssen an die Moorböden ran.“

Die Böden sacken jedes Jahr weiter ab

145000 Hektar gibt es davon in Schleswig-Holstein. Doch 88 Prozent davon, so fanden Wissenschaftler heraus, erfüllen ihre Funktion als Treibhausgas-Speicher nicht mehr: Die Flächen wurden meist schon vor langer Zeit entwässert, damit Bauern sie nutzen konnten – als Weiden und Äcker.

Die Folge: Der Torf darunter zerfällt, Weide und Äcker sacken jedes Jahr zwei, drei Zentimeter ab. Das Entwässern wird immer schwieriger und teurer. Dabei wird immer mehr CO2, das Jahrtausende im Boden gespeichert war, frei – pro Jahr und Hektar 30 bis 50 Tonnen klimarelevanter Gase.

Schleswig-Holstein ist besonders betroffen

Insgesamt ist die Landwirtschaft laut Umweltministerium für 20,2 Prozent der klimarelevanten Emissionen in Schleswig-Holstein verantwortlich. 9,3 Prozent der Emissionen kommen aus den Moorböden – bundesweit sind es im Schnitt nur 5,4 Prozent. „ Schleswig-Holstein ist also besonders betroffen und hat mit den Moorböden eine wichtige Stellschraube. Denn wenn die Moorböden wieder vernässt werden, kann die Freisetzung von Kohlendioxid schnell reduziert und das klimaschädliche Gas sogar wieder durch Moorpflanzen gebunden werden“, sagt Jutta Walter, zuständig für Moore bei der Stiftung Naturschutz.

Das Problem: Auf den wiedervernässten Flächen werden die Landwirte ihr heutiges Vieh nicht mehr weiden lassen, für sie kein Futter mehr gewinnen und auch kein Mais und Getreide mehr anbauen können. Damit die Bauern nicht ihre Existenzgrundlage verlieren, müssen alternative Kultivierungsformen her und weiterentwickelt werden. Und da Björn Ortmanns wieder ins Spiel.

Wasserbüffel sind Vielfresser

Denn Wasserbüffel sind die einzigen Tiere, die auch in feuchten Bereichen grasen und dort artgerecht gehalten werden können. „Und der Wasserbüffel ist auch noch ein Vielfresser, der frisst also nicht nur das schöne Gras, was Pferde und Rinder auch gerne nehmen“, sagt Ortmanns, der seine 22 Tiere vor allem zur Landschaftspflege einsetzt und jedes Jahr nur fünf, sechs Tiere schlachtet.

Das Fleisch vermarktet er direkt. Im Winter wird es aber selbst den Tieren ungeschützt auf den nassen Weisen zu ungemütlich. Da sind sie im Stall und bekommen das Futter von einem anderen Biolandwirt, der dafür den Dung der Büffel erhält. Diese Kreislaufwirtschaft war Ortmanns wichtig.

Alles über Wasserbüffel Infos über Wasserbüffel und Rezepte für das besonders fett- und cholesterinarme Fleisch bieten auch andere Biohöfe in Schleswig-Holstein unter https://holstein-bueffel.de/

Bauen und heizen mit Schilf

Moore könnte aber auch noch anders zur Einnahmequelle für Landwirte werden, sagt Dr. Franziska Tanneberger, Leiterin am Moor Zentrum Greifswald. Rohrkolben könnten zur Dämmung genutzt werden, Schilf als umweltfreundliches Baumaterial und als Brennstoff: Schilf hat einen ähnlich hohen Heizwert wie Holz, eignet sich auch für die Biogas-Produktion. Der Anbau von Erlen und Moospflanzen habe ebenso Potenzial.

Doch wenn ein Milchviehhalter die klimaschädliche Grünlandbeweidung auf einem Moorstandort aufgeben und auf Paludikultur umsteigen würde, bekäme er keine Flächenprämie mehr von der EU. Tanneberger fordert deshalb, dass die Flächenprämien für die klimaschädliche Bewirtschaftung drainierter Moorböden nach und nach abgebaut und stattdessen die klimafreundliche Nutzung voll gefördert wird. „Aus Sicht der Wissenschaft ist klar: Moor muss nass, und zwar sofort.“

Die Paludikultur lohnt sich für die Bürger

Die Wiedervernässung wäre auch volkswirtschaftlich sinnvoll, heißt es beim Greifwald Moor Centrum: Denn die heutige landwirtschaftliche Moor-Nutzung verursache in Deutschland Klimafolgen-Kosten von jährlich 7,2 Milliarden Euro – so viel wie die Netto-Wertschöpfung der gesamten Landwirtschaft in Deutschland im Jahr 2018. Die Landwirte erhalten für diese Moornutzung rund 410 Millionen Euro von der Europäischen Union. Die Klimafolgenkosten sind 17-mal so hoch.

