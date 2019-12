Erste Supermärkte verkaufen kein Feuerwerk mehr

Neumünster

Mehr als 1000 mal wurde die Ankündigung von Edeka-Meyers zu dem Verkaufsverzicht auf Facebook geteilt, mehrere hundert Nutzer kommentierten den Post.

Moini, hier eine kurze Durchsage vom Meyer‘s Team 🎤 🐶🐱Unsere tierischen Mitglieder der Meyer‘s Familie haben... Gepostet von Meyers am Freitag, 29. November 2019

Auch andere Händler denken um: Die Baumarktkette Hornbach kündigte an, Feuerwerk im kommenden Jahr aus dem Sortiment zu nehmen. Konkurrent Bauhaus teilte auf Nachfrage mit, das weitere Vorgehen zu überprüfen. Auch die Kieler Citti-Gruppe überdenkt den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Für dieses Silvester plant das Handelsunternehmen zwar noch das übliche Böller-Angebot, doch im kommenden Jahr werden man sich „ergebnisoffen“ mit dem Thema beschäftigten, sagte Citti-Gesellschafter Jan Lütje: „Ich denke nicht, dass wir den Verkauf komplett einstellen, aber wir werden das Sortiment mit Blick auf seine Umweltverträglichkeit genau überprüfen.“

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) lobte die Entscheidung der Edeka-Kaufleute als „starkes Signal“ und hofft auf möglichst viele Nachahmer. „ Silvesterfeuerwerk produziert in zwei Stunden die gleiche Feinstaubbelastung wie der gesamte Straßenverkehr in zwei Monaten“, sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch.

Lesen Sie auch: DUH will Feuerwerk in Kiel verbieten

Ende November bereits hatte ein Baumarkt in Mölln angekündigt, den Verkauf von Feuerwerkskörpern einzustellen und das eingesparte Werbebudget einem Tierschutzverein zu spenden. Der Handelsverband Nord bezeichnet den Rückzug der Edeka-Märkte vom Böllerverkauf dennoch als individuelle Entscheidung. „Wir sehen da noch keinen Trend“, so Geschäftsführer Dierk Böckenholt. Wie die Entwicklung beim Feuerwerksverkauf weitergehe, liege in erster Linie in der Hand der Konsumenten.

Lesen Sie auch: Deshalb verzichten Supermärkte auf Feuerwerk

Mit einer so starken Resonanz hatte Edeka-Kaufmann Jan Meifert nicht gerechnet: „Dass das diskutiert wird, war uns allen klar, aber nicht, dass der Post so durch die Decke geht.“ Die Reaktionen der User sind überwiegend positiv. Viele loben den Markt, bedanken sich mit Bildern ihrer Hunde und Katzen. Kritiker melden sich nur vereinzelt zu Wort: Sie fühlen sich bevormundet. Einige Nutzer kündigen einen Einkaufsboykott an. „Dabei haben wir den Verzicht nicht mit erhobenem Zeigefinger kommuniziert“, sagt Marco Hauschildt, Geschäftsführer des Marktes in Flintbek.

Die Silvesterknallerei wird auch im Kieler Rathaus diskutiert. Ein Verbot gibt es nicht. Auf Beschluss der Ratsversammlung erarbeitet die Stadt jedoch ein Konzept für ein „zentrales Stadtfeuerwerk.“

Von Clemens Behr und Ulrich Metschies

Lesen Sie hier auch den Kommentar von Clemens Behr.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.