Fridays for Future ruft am 25. September 2020 erneut zum globalen Klimastreik auf: In Deutschland sind bisher 396 Demonstrationen angekündigt. An 20 Orten sind in Schleswig-Holstein Aktionen geplant. In Kiel müssen Autofahrer wegen einer Fahrraddemo im gesamten Stadtgebiet mit Verkehrsbehinderungen rechnen.