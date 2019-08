Kiel

„Die letzten Jahre waren sehr heiß und sehr trocken“, berichtet Klimaforscher Mojib Latif. „Dadurch sind viele Bäume weniger widerstandsfähig und anfällig für Schädlinge“, erklärt der Wissenschaftler vom Kieler Institut Geomar. Seine Prognose ist düster. „Die Sommertrockenheit wird längerfristig eher zunehmen und die Situation auch in Schleswig-Holstein verschärfen.“ Die Wälder müssten an „diese neue Situation angepasst“ werden.

Schleswig-Holstein : Bäume sind "extrem gestresst"

„Dem Wald in Schleswig-Holstein geht es schlecht“, so der Forstexperte der Landwirtschaftskammer, Christian Schadendorf. Die Bäume seien wegen der Trockenheit und des niedrigen Grundwasserspiegels „extrem gestresst“. Besonders betroffen sind Buchen, die langsam sterben, sowie Fichten, die immer häufiger von Schädlingen befallen werden. Der Borkenkäfer sei auf dem Vormarsch, berichtet Schadendorf.

Die Regierung setzt auf eine Doppelstrategie. Sie will erstens den Waldanteil (elf Prozent) im baumärmsten Flächenland um einen Prozentpunkt (gut 15000 Hektar) erhöhen. So sollen unter Regie der Staatskanzlei von Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) zum Tag der Einheit in Schleswig-Holstein 40000 Bäume gepflanzt werden.

Umweltminister Jan Philipp Albrecht : Wälder fit für Klimaveränderungen machen

Die Regierung möchte zweitens mehr Mischwälder anlegen. „Wir müssen den Waldumbau weiter vorantreiben, um zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes zu kommen und um unsere Wälder fit für Klimaveränderungen zu machen“, so Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) im vergangenen Jahr. In der kommenden Woche will sich der Minister in einem Landesforst über den Zustand der Wälder informieren.

Inzwischen steht die Waldkrise auch in Berlin weit oben auf der politischen Tagesordnung. „Unser Wald ist massiv geschädigt“, so Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU). „Nur mit vereinten Kräften stemmen wir die Mammutaufgabe, unseren Wald zu retten.“

Von Ulf B. Christen