Schon in der Förde kann man sie entdecken: Seegraswiesen. Sie sind nicht nur ein wichtiger Lebensraum, sondern auch effektive Helfer im Kampf gegen den Klimawandel. Nun hat Dr. Angela Stevenson vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel nachgewiesen, dass die Wiesen in der deutschen Ostsee viel mehr Kohlenstoff speichern können als bisher bekannt.

Seegraspflanzen wachsen an der Ostseeküste in ein bis acht Meter Tiefe im Sandboden. Sie können selbst ähnlich wie Torf im Moor Kohlenstoff speichern. Und sie sorgen außerdem dafür, dass in ihrer Umgebung auch mehr Kohlenstoff gespeichert wird.

Doppelt effektiv

Indem die Blätter des Pflanzen im Wasser hin und her wogen, drosseln sie zudem Wasserströmung und Wellenbewegung. „Dadurch setzt sich zwischen den Halmen feineres Sediment ab, das ebenfalls mehr Kohlenstoff enthält. Dadurch erhöht sich der Kohlenstoffgehalt des Bodens noch weiter“, erklärt Prof. Thorsten Reusch von Geomar.

„Beide Prozesse tragen insgesamt also zur viel höheren Speicherung von organischem Kohlenstoff im Sediment der Seegraswiese im Vergleich zu unbewachsenem Sandboden bei.“ Doch wie groß ist die Speicherkapazität dieser Seegraswiesen in der Ostsee genau?

Überraschende Ergebnisse

Um das herauszufinden, hat Meereswissenschaftlerin Stevenson an verschiedenen Stellen entlang der gesamten deutschen Ostseeküste Bodenproben gesammelt und analysiert. „Unsere vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass hier sehr viel Kohlenstoff gespeichert ist, deutlich mehr als zuvor bekannt war. Die Sedimente unter Seegraswiesen sind zwei- bis 60-mal so reich an organischem Kohlenstoff wie Sedimente ohne Seegras.“

Das Geomar-Team machte noch eine weitere Entdeckung.

Hotspots in der Ostsee

„Wir haben auf unseren Tauchgängen an einigen Stellen regelrechte Hotspots gefunden, in denen 50-mal mehr organischer Kohlenstoff gespeichert war als im bloßen Sediment“, berichtet Stevenson. „Wir hatten eigentlich mit niedrigen Werten gerechnet, weil das Seegras hier starken Wellenaktivitäten ausgesetzt ist.“

Wieso sich dort dennoch Hotspots gebildet haben, will die Meeresforscherin nun herausfinden. Vor allem aber soll das Potenzial der Seegraswiesen noch besser genutzt werden.

Seegras neu anpflanzen

Stevenson schätzt, dass allein die Seegraswiesen in der deutschen Ostsee, die fast 300 Quadratkilometer Boden bedecken, jedes Jahr 29 bis 56 Kilotonnen Kohlendioxid binden. Das Team möchte das noch ausbauen. Das Problem: Die natürliche Ausbreitung verläuft langsam und ist insgesamt begrenzt.

Die Idee: Die Menschen helfen nach und pflanzen Wiesen wieder an. „Mit den Daten aus unserem Projekt in der Helmholtz-Klima-Initiative können wir Standorte erkennen, die viel Kohlenstoff speichern könnten, und hier gezielt Seegras anpflanzen“, erklärt die Wissenschaftlerin der Arbeitsgruppe Evolutionsökologie.

Wiese in der Kieler Förde

Im Projekt „SeaStore“ entwickeln Geomar-Forscher deshalb mit Mitteln des Bundesforschungsministeriums Techniken, mit denen Lebensräume von Seegraswiesen wiederhergestellt oder ausgebaut werden können. Allein an der Küste von Schleswig-Holstein könnten so 450 Quadratkilometer mit Seegras besiedelt werden.

Dafür sind zunächst drei Standorte anvisiert, einer davon auch in der Kieler Förde nordwestlich der Seebar. Dazu sollen Pflanzen schonend aus einem existierenden Bestand entnommen und umgepflanzt werden. Ein Team von vier Tauchern könnte in etwa zehn Tagen einen Hektar neu anlegen.

Hilfe von Tauchern erwünscht

Dabei sollen möglichst auch Bürger eingebunden werden. „Wir wollen zum Beispiel die vielen Amateur-Taucher und -Taucherinnen einbeziehen, die Gesundheit der neu restaurierten Seegraswiesen zu überwachen und auch beim Anpflanzen von Seegras zu helfen.“

Stevenson hofft, dass so ein Unterwasser-Gemeinschaftsgarten entsteht, der begreifbar macht, wie effektiv und wichtig die Meere als Kohlenstoffspeicher sind.