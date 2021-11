Kiel

In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins herrscht ein angespannter Blick auf den zweiten Corona-Winter. Wie vor einem Jahr steigt die Zahl der wegen Covid-19 behandelten Patienten derzeit an. Am Mittwoch betrug sie laut Landesmeldestelle 76. Im Unterschied zum Herbst 2020 sind jedoch etliche Menschen gegen das Coronavirus geimpft, in Schleswig-Holstein knapp 72 Prozent der Bevölkerung. Dennoch warnt Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), vor der vierten Welle.

„Es werden viele Menschen schwer erkranken und sterben, und das Gesundheitswesen wird wieder stark belastet“, so Wieler am Mittwoch. Die Welle entwickle sich genau wie befürchtet, da nicht genügend Menschen geimpft seien. Zudem würden Abstand, Hygiene, Masken und Lüften sowie die 2- und 3G-Regeln nicht mehr ausreichend umgesetzt. „Außerdem kann der Impfschutz im Laufe der Zeit nachlassen.“

Corona-Lage in Schleswig-Holsteins Kliniken wird „aufmerksam verfolgt“

Deshalb steht die Lage auch in Schleswig-Holstein unter Beobachtung. „Die Intensivkapazitäten in Schleswig-Holstein sind weiterhin in ausreichendem Maß vorhanden, dennoch wird die Situation gemeinsam mit den Beteiligten aufmerksam verfolgt. Es findet ein fortlaufender Austausch mit den Kliniken statt“, teilt das Gesundheitsministerium mit. Zuletzt wurden sogar vier schwer erkrankte Patienten aus Rumänien zur Behandlung eingeflogen.

Von den 76 Corona-Patienten befinden sich 20 in Intensivtherapie, elf davon werden beatmet. Ob diese Zahlen in den nächsten Monaten derart explodieren wie vor einem Jahr, kann niemand sagen. „Die Lage ist weiter entspannt, aber dynamisch. In drei oder vier Wochen kann es anders aussehen“, sagt etwa Dr. Andreas Glück, Leiter des Bereichs Internistische Intensivmedizin am Kieler Campus des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH).

Die Klinik behandelt in Kiel und Lübeck derzeit 15 Covid-Patienten, sechs davon auf der Intensivstation. „Kein Vergleich mit vergangenem Winter“, so Glück. Von insgesamt 240 Intensivbetten sind 58 frei. Ähnlich ist es im Städtischen Krankenhaus Kiel. „Wir sind bei Weitem nicht ausgelastet“, berichtet Prof. Jörg Strotmann, Chefarzt der 1. Medizinischen Klinik.

Weniger schwere Verläufe durch Corona-Impfungen

Aber: „Nachdem es den Sommer über sehr ruhig war, sehen wir seit etwa sechs Wochen wieder Covid-19-Patienten, bislang bis zu fünf pro Woche“, so Strotmann. Ihm zufolge treten weniger schwere Verläufe auf. Vor einem Jahr, als es noch keinen Impfschutz gab, musste demnach etwa ein Viertel der Erkrankten intensivmedizinisch mittels Beatmung behandelt werden. Inzwischen habe sich der Anteil auf geschätzte zehn bis 15 Prozent verringert.

„Durch die Impfung ist der Körper in der Lage, das Virus schneller zu eliminieren“, erklärt der Chefarzt den Effekt. Das zeige sich daran, dass er noch keinen Geimpften mit zusätzlichem Sauerstoffbedarf behandeln musste. „Nur Ungeimpfte erkranken schwer“, so Strotmann. So ist die Lage auch im UKSH. Von den sechs Intensivpatienten hat keiner den Schutz, lediglich drei auf der Normalstation sind immunisiert.

Delta-Variante ohne Einfluss auf Krankheitsverlauf

Laut Kieler Gesundheitsministerium waren zwischen Juli und Oktober von 935 Covid-Krankenhaus-Patienten 302 geimpft. Die Impfquote von mehr als 70 Prozent verdeutliche jedoch, „dass die Wahrscheinlichkeit eines Krankenhaus-Aufenthaltes und eines schweren Krankheitsverlaufes bei nicht geimpften Personen um ein Vielfaches höher ist als bei geimpften Personen“, so ein Sprecher.

Die Ärzte raten weiterhin dazu, sich die Spritze setzen zu lassen. Etwa um nachlassenden Schutz aufzufrischen. Aber auch, um die Delta-Variante des Coronavirus einzudämmen. Die verbreite sich schneller als die vorherrschende Variante vor einem Jahr. Auf den Krankheitsverlauf oder die Behandlung habe Delta jedoch keine Auswirkungen. „Das klinische Bild unterscheidet sich nicht“, so Andreas Glück.