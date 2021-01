Husum

Corona-Alarm im Klinikum Nordfriesland: In den Krankenhäusern in Husum und Niebüll haben sich seit Anfang Januar insgesamt 54 Mitarbeiter und 52 Patienten nachweislich mit dem Virus angesteckt. Während sich die Mitarbeiter in häuslicher Isolation befinden, werden die Patienten weiter in den Kliniken versorgt. Das teilt der Kreis Nordfriesland mit.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Patienten und Mitarbeiter, die sich seit dem 4. Januar dort aufgehalten haben, angesteckt haben, werden sie vom Kreis als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft und in Quarantäne geschickt. Dabei handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um mindestens 1500 Menschen.

Klinikum Nordfriesland : Aufnahmestopp, Behandlungen verschoben, Mitarbeiter weiter im Einsatz

Nach Auskunft der Kreisbehörde wurden in den Kliniken planbare und aufschiebbare Behandlungen bereits verlegt. Am Freitag wurde zudem ein Aufnahmestopp für neue Patienten verfügt, der zunächst bis zum 21. Januar gilt.

Darüber hinaus habe das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland Schutzmaßnahmen für alle Mitarbeiter angeordnet, die in der Zeit vom 4. bis zum 13. Januar 2021 in den beiden Kliniken gearbeitet haben. Es wurden sogenannte Quarantäne-ersetzende Maßnahmen verhängt. Das bedeutet, dass Mitarbeiter ihrer Arbeit weiterhin nachgehen können, solange keine Symptome eines Atemwegsinfekts vorliegen. Sie gelten vorerst von diesem Freitag an bis einschließlich 27. Januar.

Landrat rechtfertigt Maßnahmen

Landrat Florian Lorenzen sagt: „Damit greifen wir direkt und sehr massiv in das Leben von mindestens 1500 Menschen ein. Wir alle wünschten, es hätte einen anderen Weg gegeben. Deshalb haben Klinik und Gesundheitsamt zunächst mit vereinten Kräften versucht, das Ausbruchsgeschehen einzudämmen“, so der Verwaltungschef. „Da das erfolglos blieb, müssen wir nun leider doch zu diesem Mittel greifen. Das ist die einzige Chance, die Verbreitung des Virus einzudämmen.“ Die Maßnahmen seien mit dem Klinikum Nordfriesland und dem Sozialministerium des Landes Schleswig-Holstein abgestimmt.

Die Kreisverwaltung will nun so schnell wie möglich sämtliche Betroffenen schriftlich informieren. Aufgrund der großen Menge brauche das jedoch mehrere Tage. Dafür werde auch am Wochenende durchgearbeitet.

Entlassene Patienten können Virus in Altenheim weitergetragen haben

Denn in einigen Fällen bestehe der konkrete Verdacht, dass entlassene Krankenhaus-Patienten das Virus bereits weitergegeben haben. Deshalb wurden bereits am 14. Januar alle Bewohnerinnen sowie das Personal und die Besucher des Seniorenheims "Gasthaus zum Ritter St. Jürgen" in Husum auf das Virus getestet.

Obwohl die Klinikmitarbeiter nach Auskunft des Kreises Nordfriesland bereits seit längerer Zeit regelmäßig auf Covid-19 untersucht werden, finde an diesem Wochenende eine erneute Testung für rund 1000 Betroffene statt. Weitere, regelmäßige Tests sollen folgen.

Diese Auflagen gelten jetzt für die Mitarbeiter

Für sie gelten bei der Arbeit in den Kliniken jetzt folgende Auflagen: Während des gesamten Aufenthalts in der Arbeitsstätte ist Vollschutz einschließlich einer FFP2-Maske zu tragen. Jeder nicht zur Berufsausübung zwingend notwendige Kontakt zu anderen Personen ist zu unterlassen. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Bildung von Fahrgemeinschaften sind untersagt.

Beim Auftreten auch nur geringer Symptome muss eine Untersuchung erfolgen und es muss schnellstmöglich Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen werden.

Im privaten Bereich gelten ebenfalls strenge Auflagen: Der eigene Haushalt darf nur mit Genehmigung des Gesundheitsamtes verlassen werden. Besuch von Personen, die nicht dem Haushalt angehören ist untersagt. Der eigene Garten darf genutzt werden, doch auch dort ist jeder Kontakt zu vermeiden. Wer in einem Mehrfamilienhaus mit Gemeinschaftsgarten wohnt, darf diesen nicht nutzen.

Klinikum hat vier Standorte in Schleswig-Holstein

Nach Auskunft des Kreises arbeiten rund 1600 Menschen in der Klinikum Nordfriesland gGmbH. Dazu gehören viele, die in der Klinik in Wyk auf Föhr und im Regionalen Gesundheitszentrum Tönning angestellt sind. Sie sowie diejenigen, die etwa wegen Urlaubs oder Krankheit nach dem 4. Januar ihrer Arbeit in Husum und Niebüll nicht nachkommen konnten, sind von den Quarantänemaßnahmen nicht betroffen.