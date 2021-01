Nach einem Corona-Ausbruch unter Patienten und Mitarbeitern im Klinikum Nordfriesland müssen 1500 Menschen in Quarantäne. Neue Patienten werden an den Standorten Husum und Niebüll nicht mehr aufgenommen. Medizinisches Personal in Quarantäne arbeitet weiter, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.