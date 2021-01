Husum/Niebüll

Die Kliniken in Husum und Niebüll bleiben weiter geschlossen: Das teilte der Kreis Nordfriesland am Montag mit. Hintergrund ist, dass in Niebüll erneut drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Dabei liegen in der Klinik seit mehreren Tagen keine Patienten mehr. In Husum wurde bei dem zweiten Reihentest das Virus bei 18 Mitarbeitern nachgewiesen.

"Wir stehen vor einem Rätsel", sagt Klinik-Geschäftsführer Stephan W. Unger und erklärt auch, warum er das so sieht: "Wir haben unser Hygienekonzept nochmalig überarbeitet und verschärft. Wir haben sieben interne und externe Hygienefachkräfte vor Ort, die die Hygienemaßnahmen laufend überprüfen. Dazu gehört es beispielsweise, Mitarbeiter beim Anlegen der Schutzkleidung zu beobachten und bei Bedarf Tipps zu geben. Und trotzdem kommt es immer noch zu Neuinfektionen."

Solange es weitere Corona-Fälle gibt, werden die Klinik-Standorte in Husum und Niebüll geschlossen bleiben. Umliegende Krankenhäuser müssen deshalb Patienten aus Nordfriesland aufnehmen.

Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen sagt dazu: "So schwer es uns fällt: Bis wir Sicherheit haben, müssen unsere Häuser noch einige Tage länger geschlossen bleiben." Aufschlüsse liefern soll eine dritte Reihentestung für beide Häuser. Sie ist für Donnerstag und Freitag (28./29. Januar) vorgesehen.

Ziel: Öffnung beider Krankenhaus-Standorte zum 1. Februar

Ziel ist, beide Häuser am Montag, 1. Februar 2021, wieder öffnen zu können – zumindest die Notaufnahmen und die Geburtenstation in Husum. „Wenn wir es verantworten können, ziehen wir die Öffnung auf Sonntag vor. Aber das lässt sich jetzt noch nicht einschätzen“, bedauert Lorenzen.

Seit Jahresbeginn wurden bei zwei Reihentests in der Klinik Husum insgesamt 82 Mitarbeiter und 62 Patienten positiv auf Corona getestet, in Niebüll 44 Mitarbeiter und 24 Patienten. Zwischenzeitlich waren rund 1500 Personen in Quarantäne.