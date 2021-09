Kiel

Wenige Tage vor der Bundestagswahl bricht in der Regierungskoalition Schleswig-Holsteins ein alter Konflikt wieder auf. Auslöser ist eine Resolution des Steuerzahlerbundes zur Schuldenbremse – und die Haushaltsdebatte an diesem Mittwoch im Landtag. „Notkredite auf Vorrat sind weder zulässig noch erforderlich“, stellt Schleswig-Holsteins Steuerzahlerbund kategorisch fest und rüffelt damit indirekt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Die Schuldenbremse habe sich mit ihrer disziplinierenden Wirkung „gerade in der Krise bewährt“, daran würden auch künftige Investitionen keineswegs scheitern. Wirklich nicht? Heinold, deren Haushalt 2022 im Wesentlichen auf Notkrediten basiert, bekommt Unterstützung von ihren Parteifreunden.

„Eine schwarze Null ist keine angewandte Generationengerechtigkeit“, wendet sich der Grünen-Finanzpolitiker Lasse Petersdotter gegen den Steuerzahlerbund und wählt dramatische Worte: Er sei von der Resolution wenn auch nicht überrascht, so doch „fassungslos“. Die Schuldenbremse in ihrer heutigen Form werde dazu führen, dass der Staat in einer wirtschaftlich extrem angespannten Lage und einer historischen Niedrigzinsphase massive Kürzungspakete schürt. „Das droht die gesellschaftliche Spaltung noch weiter zu verschärfen.“ Mehr noch: Die Schuldenbremse verhindere wichtige Investitionen, etwa in die Reaktivierung und Elektrifizierung der Bahnnetze im Norden.

FDP: „Wir sind ganz beim Bund der Steuerzahler“

Petersdotters Koalitionspartner von CDU und FDP widersprechen vehement. „Wir sind in dieser Frage ganz beim Bund der Steuerzahler“, betont die FDP-Finanzpolitikerin Annabell Krämer. „Die Schuldenbremse ist der verfassungsrechtliche Zwang, in Zeiten belasteter Haushalte Prioritäten zu setzen.“ Die Grünen würden es sich finanzpolitisch zu einfach machen, wenn sie im Land – und perspektivisch auch im Bund – die Haushaltsdisziplin über Bord werfen würden. „Wir wollen, dass auch künftige Generationen politisch gestalten können. Dafür müssen wir unseren Kindern, Enkeln und nachfolgenden Generationen einen Landeshaushalt vererben, der ihnen Handlungsspielräume lässt.“ Krämer stellt fest, dass sie auch im Sinne finanzieller und ökologischer Generationengerechtigkeit an einer Schuldenbremse keinen Fehler finden könne – und wendet sich direkt an die Grünen: „Ohne solide Finanzen wird auch der Klimaschutz nicht gelingen.“

CDU verweist auf Ausnahmen

Die Union schlägt in dieselbe Kerbe. „Als CDU stehen wir voll hinter der Schuldenbremse“, sagt der Finanzpolitiker Ole Plambeck. „Die Schuldenbremse hat erst dafür gesorgt, dass wir so gut durch die Krise gekommen sind. Eine Aufweichung der Schuldenbremse ist mit uns nicht zu machen.“ Allerdings seien Ausnahmen bei einer Notlage wie der Corona-Pandemie sinnvoll, um die damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Herausforderungen zu bewältigen. „Die Feststellung dieser Notlage kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Landtag erfolgen und hat damit richtigerweise eine hohe Hürde.“

Der Steuerzahlerbund zweifelt die Notwendigkeit jedoch an. Ja, die weiter andauernde Pandemie wie auch die Flutkatastrophe am Rhein hätten gezeigt, wie wichtig es gewesen sei, in Grundgesetz und Landesverfassung eine Notlagenregelung einzuführen. „Doch dieser Ausnahmetatbestand darf von der Politik nicht missbraucht werden.“ Das Land habe Schulden auf Vorrat aufgenommen und damit gegen die Verfassung verstoßen. „Solche Kredite sind weder zulässig noch erforderlich.“ Der Landtag solle die Kredite „unverzüglich zurückführen“.