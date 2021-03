Kiel

Prof. Bimba Franziska Hoyer von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie rät Rheumapatienten weiterhin zu allen Impfungen gegen Corona, Grippe und Pneumokokken, also bakterielle Lungenentzündung. Ihre Patienten werden in den Impfzentren gespritzt, so die Leiterin der Rheumatologie und des Exzellenzzentrums Entzündungsmedizin am UKSH Kiel.

Generell seien nur Lebendimpfstoffe wie beispielsweise gegen Gelbfieber für Rheumapatienten nicht ratsam. Aber alle drei derzeit zugelassenen Sars-Cov-2-Impfstoffe seien nicht kontraindiziert.

Darüber hinaus verweist Frank Zabel, Sprecher des Gesundheitsministeriums Schleswig-Holstein, auf die Ausführungen der Rheuma-Liga. Auch diese kommt zu dem Ergebnis, dass alle drei derzeit verfügbaren Corona-Impfstoffe an Rheumapatienten verimpft werden können. Der Impfschutz sei auch deshalb empfehlenswert, weil das Risiko einer Covid-Erkrankung das Risiko der Impfung überwiege. Unter Beobachtung steht, ob für Rheumapatienten eventuell eine dritte Dosis notwendig ist. Das wollen alle Spezialisten weiter beobachten. Impfstudien dazu laufen bereits.