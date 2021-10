Kiel

Auf der Elbe sind am Donnerstag vor Brunsbüttel zwei Schiffe kollidiert. Nach Angaben des Havariekommandos war der Frachter „Konstantin“ gegen 13.35 Uhr auf der Südreede gegen den italienischen Tanker „Smeraldo“ getrieben.

Bei dem Zusammenprall wurde die in Antigua beheimatete „Konstantin“ im Bereich des Maschinenraums beschädigt. Die Besatzung des 90 Meter langen Frachters meldete einen Wassereinbruch. Das Schiff droht zu sinken.

Gefahr besteht, dass der Frachter „Konstantin“ untergeht

Mit Schlepperhilfe wurde die „Konstantin“ im Bereich des Elbehafens ans Ufer gebracht, dort wird der Frachter nun fixiert. Weil ein Untergang der „Konstantin“ nicht ausgeschlossen werden kann, hat das Havariekommando in Cuxhaven die Gesamteinsatzleitung übernommen. Zwei Schlepper sind zur Sicherung bei dem Schiff.

Auch das Mehrzweckschiff „Neuwerk“ ist mit spezieller Bergeausrüstung vor Ort. Die genaue Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die Wasserschutzpolizei Hamburg ermittelt zur Unfallursache.

Die „Konstantin“ wollte einen Ankerplatz auf der Reede ansteuern. Dabei kam sie dem dort bereits vor Anker liegenden Tanker zu nahe. Das Tankschiff hat lediglich leichte Schäden am Aufbau.

Die „Konstantin“ war mit Holz aus Schweden auf dem Weg nach New Holland in Großbritannien. Der Tanker „Smeraldo“ kam aus Terneuzen in den Niederlanden und wartete auf einen Liegeplatz in Stade.