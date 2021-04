Kiel

Es zählt zu den Charakteristika totgeglaubter Moden, irgendwann aus dem Nichts wiederaufzutauchen. Derzeit sind die Achtziger im Kommen, und neben dem Vokuhila und der Karottenjeans ist plötzlich auch die damals grassierende Angst vor dem Überwachungsstaat erneut en vogue. Nicht von ungefähr: In Zeiten drohender Ausgangssperren können einem tatsächlich wieder die Zeilen des Extrabreit-Klassikers „Polizisten“ von 1981 in den Sinn kommen, wenn nach Einbruch der Dunkelheit der Streifenwagen kreuzt: „Polizisten fahren stets zu zweit um dunkle Ecken durch die Nacht. Polizisten müssen wissen, wer bei Nacht was Kriminelles macht.“

Und weil das nach wie vor so ist, entdeckte die Hamburger Polizei im Januar auch den Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Marienthal. Zwar fasste sie den Eindringling nicht auf frischer Tat. Da er aber von einer Überwachungskamera erfasst wurde, fahndete sie nun mit deren Bildern öffentlich nach ihm. Der Grund, aus dem die Suche ergebnislos blieb, kann die Angst vor dem Polizeistaat etwas dämpfen. Denn wie die Beamten erst jetzt bemerkten, war der Mann wegen weiterer Einbrüche bereits Mitte Dezember in Baden-Württemberg festgenommen worden, wo er seitdem in Haft sitzt. „Polizisten speichern, was sie wissen, elektronisch ein. Alles kann ja irgendwann und irgendwie mal wichtig sein“, hieß es vor vierzig Jahren bei Extrabreit. In der schönen neuen Welt von 2021 scheint das nicht mehr zwangsläufig der Fall zu sein.