Marco Ludwig ist es gewohnt, die Nacht zum Tag zu machen. Gut, dass gerade Ferien sind – so kann der Lehrer seine Leidenschaft als Amateur-Astronom voll ausleben. „Ich brauche jetzt erst mal ein bisschen Schlaf“, verabschiedet sich der Leiter der Sternwarte Neumünster Freitagnachmittag am Telefon. Wieder hat er „C/2020 F3 Neowise“ beobachtet und fotografiert.

So entsteht der Schweif

Staub, Wassereis und gefrorene Gase wie Ammoniak und Kohlendioxyd – die Bestandteile eines Kometenkerns klingen so gar nicht nach fantastischem Himmelskörper. Aber der Schweif macht alles wieder wett. Er entsteht, erläutert Ludwig, wenn sich der tiefgefrorene Kometenkern der Sonne nähert, Eis und gefrorene Gase verdampfen und dann Staub von der Kometenoberfläche mit sich reißen. Diese Kometenhülle, die sogenannte Koma, wird von der Sonne angeleuchtet; der Sonnenwind, der mit mehreren Hundert Kilometern pro Sekunde unterwegs ist, formt aus der Hülle den Schweif.

Sonst nur mit Ausrüstung sichtbar

Amateur-Astronomen, sagt Marco Ludwig, entdecken durchaus zwei oder drei Kometen in einer Nacht – allerdings nur mit der entsprechenden Ausrüstung. So gut und so hell wie Neowise sei schon lange keiner mehr zu sehen gewesen, insofern seien auch er und seine Kollegen durchaus ein bisschen aufgeregt. Aber nicht nur sie: 12 000 Besucher allein auf der Internetseite der Sternwarte Neumünster würden belegen, wie groß auch das allgemeine Interesse sei.

Am 23. Juli am dichtesten

Neowise wurde laut Ludwig erst am 27. März entdeckt und erreichte am 3. Juli seine größte Annäherung an die Sonne. Aufgrund seiner Bahnorientierung ist er auch in Deutschland zu sehen. Aktuell bewegt er sich in der Nähe des Sternbildes Fuhrmann. Der Beobachtungszeitraum liegt in Schleswig-Holstein momentan zwischen 23.30 Uhr und 3.30 Uhr. Seine ganze Pracht, empfiehlt Ludwig, enthüllt Neowise im Fernglas beziehungsweise im Teleobjektiv. Am 23. Juli wird der Komet mit rund 103 Millionen Kilometern seine größte Annäherung an die Erde erreichen. Gleichzeitig entfernt er sich aber immer weiter von der Sonne, deshalb dürfte er nun immer schwächer werden und vermutlich ab Ende Juli kaum noch zu erkennen sein.

Eine einmalige Chance

Aktuell haben Forscher für den Kometen eine Umlaufzeit von 6767 Jahren berechnet. Der Schweifstern würde von der Erde aus also erst im Jahr 8787 wieder zu sehen sein – vielleicht aber auch 279 Jahre früher oder später, so ganz genau wissen das selbst die Experten nicht. Sicher ist nur: Keiner von uns Lebenden wird jemals wieder die Chance haben, Neowise zu sehen. Dabei, sagt Ludwig, könnte sich der Komet als ähnlich spektakuläres Exemplar erweisen wie Hyakutake 1996 und der Jahrhundertkomet Hale-Bopp in den Jahren 1997 bis 1998.

Wir ahnen, wie der 37-jährige Ludwig auch die nächste Nacht verbringen wird. Zur mindestens einmaligen Nachahmung empfohlen.

Das hilft bei der Kometensuche

Wenn Sie den Kometen sehen wollen, sollten Sie diese Tipps von Marco Ludwig beachten:

Suchen Sie sich einen dunklen Standort mit guter Horizontsicht in Richtung Norden.

Nehmen Sie sich am besten einen bequemen Stuhl und ein Fernglas mit.

Gewöhnen Sie Ihre Augen mehrere Minuten an die Dunkelheit. Schauen Sie zwischendurch auch nicht auf ihr Handy.

Suchen Sie den Himmel am Nordhorizont mit ihrem Fernglas nach dem Kometen ab. Wenn Sie ihn mit dem Fernglas gefunden haben, können Sie ihn vielleicht auch schon mit bloßem Auge erkennen.

