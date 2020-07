Komet Neowise ist mit bloßem Auge über Kiel zu sehen

Hannover

Ein spektakuläres Himmelsphänomen können Hobby-Astronomen aktuell am Himmel über Deutschland beobachten: Wer genau hinsieht, kann mit bloßem Auge den Kometen Neowise (C/2020 F3) entdecken.

Der Komet Neowise wurde erst am 27. März 2020 mit dem US-Weltraumteleskop Neowise der Nasa entdeckt. Astronomen vermuten, dass der Komet vor rund 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist.

Anzeige

Schicken Sie uns Ihre Fotos von Neowise! Sie haben ebenfalls Fotos von dem Kometen „ Neowise“ gemacht? Dann freuen wir uns, Ihre Bilder zu veröffentlichen! Hier können Sie Ihre Aufnahmen hochladen und an uns schicken.

Hier zeigen wir laufend neue Fotos von Neowise :

"Der Komet eingebettet in einem großem Band von leuchtenden Nachtwolken. Ein beeindruckendes Schauspiel, wunderschön anzusehen an der Ostsee auf der Hermannshöhe"; schreibt Leserin Manuela Bräck.



"Die Aufnahme entstand am Bastorfer Leuchtturm bei Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern", schreibt Leser Ralf Biegel.

Auch der Kosmonaut Ivan Vagner, der aktuell auf der Internationalen Raumstation (ISS) lebt, hat den Kometen schon entdeckt – und auch fotografiert. „Man kann den Schweif des Kometen vom Weltraum aus ziemlich gut sehen”, schrieb er unter das Bild, das er auf Twitter veröffentlichte.





Auch über Schleswig-Holstein ist der Komet zu sehen. Dem Fotografen Uwe Freitag ist über Lübeck diese spektakuläre Aufnahme gelungen

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Am 23. Juli ist „ Neowise “ der Erde am nächsten

Wann ist der Komet am besten zu sehen? „Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten“, sagt die Wissenschaftlerin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Dann beträgt seine Entfernung nur noch 103 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne.

Weitere KN+ Artikel

Doch bis zum 23. Juli müssen Sternengucker nicht warten: Schon jetzt erscheint der Komet morgens gegen 3.00 Uhr am nordnordöstlichen Sternenhimmel – bevor er von der aufgehenden Sonne überstrahlt wird. „Ab dem 18. Juli ist er dann in Deutschland nur noch abends zu sehen“, sagt Liefke.

Lesen Sie auch: So können Sie den Kometen „ Neowise“ fotografieren

Wie hell der leuchtende Punkt mit seinem Schweif bei seiner größten Annäherung an die Erde scheinen wird, ist jedoch noch völlig unklar. „ Kometen sind immer ein bisschen unberechenbar. Das müssen wir einfach abwarten“, schätzt die Expertin. Auch von wo aus er tatsächlich zu sehen ist, ist ungewiss.

Wer Neowise sehen will, sollte nicht zu lange warten: Sobald der Komet in den Tiefen des Sonnensystems verschwindet, vergehen Tausende von Jahren, bis er sich wieder der Erde nähert.

Weitere Informationen zum Kometen, leuchtenden Nachtwolken und wie sie entstehen finden Sie auch auf der Homepage der Sternwarte Lübeck unter www.sternwarte-luebeck.de

Neowise im Video:

Von RND/ewo/dpa