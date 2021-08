Kiel

Die Luca-App ist nicht so eine große Hilfe bei der Nachverfolgung von Corona-Kontakten wie erhofft. In der Region haben die Gesundheitsämter nicht mal in einem Dutzend Fälle Daten abgerufen. Bundesweit half die App in 60 Fällen, Infektionsketten nachzuvollziehen. Dem gegenüber stehen Millionenausgaben. Für Sicherheitslücken sind die Luca-Macher ohne Frage verantwortlich und zu Recht kritisiert worden. Dass die App hinter den Erwartungen zurückblieb, kann aber nicht allein den Erfindern angekreidet werden.

Sie wollten die Erhebung von Kontaktdaten vereinfachen. Aus Nutzersicht ist das gelungen. Statt im Restaurant jedes Mal einen Zettel ausfüllen zu müssen, reicht es, kurz das Smartphone zu zücken. Gastronomen mussten nicht ständig neue Vordrucke auslegen und Stifte desinfizieren. Dass die App nicht zugleich für Gesundheitsämter eine Arbeitserleichterung ist, liegt weniger an der Technik als an den Nutzern.

Wenn Kunden beim Verlassen eines Ortes nicht ans Ausloggen denken, ist das menschlich. Sie könnten jedoch die automatische Check-Out-Funktion nutzen. Wenn Daten unbrauchbar sind, weil Wirte zu große Flächen nur mit einem Code ausstatten, ist das ein Anwenderfehler und kein Versagen der Entwickler. Das Problem gab es bei Zetteln im Übrigen auch, wenn keine Tischnummer eingetragen wurde. Bei der Erhebung auf Papier klagten Behörden über unleserliche und unvollständige Angaben. Perfekt war die Lösung genauso wenig – aber billiger.

Von Von Anne Holbach