Endlich einmal ausspannen und den Urlaub genießen – es könnte so schön sein. Wenn da nicht zwei hässliche Faktoren im Hintergrund das Potenzial hätten, die Stimmung zu vermiesen: Krieg und Corona. Ganz aus dem Kopf bekommt selbst im schönsten Paradies wohl niemand, dass Putins Kampf in der Ukraine Leid und Verzweiflung mit sich bringt. Zusätzlich treibt der Konflikt die Kraftstoffpreise an und damit auch die Kosten für Kerosin.

Je länger der Krieg dauert, desto teurer wird wohl auch der Urlaub in fernen Zielen. Wer jetzt bucht, ist davor nicht unbedingt gefeit, denn die Fluggesellschaften können in einigen Fällen auch später noch Zuschläge verlangen. Möglicherweise beschert das der heimischen Tourismuswirtschaft erneut steigende Urlauberzahlen. Vor dem Hintergrund fahren viele Menschen eben vielleicht doch lieber an die Ostsee, als auf die Balearen zu fliegen.

Zusätzlichen Umsatz hätten die Betriebe – und deren Belegschaften – zumindest verdient. Doch auch der zweite Faktor will trotz fallender Inzidenzen und längst abgeschaffter Corona-Regeln nicht ganz aus dem Unterbewusstsein verschwinden. Das Virus hat sich in den Sommermonaten der vergangenen Jahre zwar zurückgehalten, doch jetzt will die Belastung der Krankenhäuser durch Personalausfall und zufällig entdeckter Infektionen bei Patienten einfach nicht zurückgehen.

Möglicherweise stehen doch wieder Einschränkungen im Alltag an, das wäre nicht die erste Überraschung, die es in den zwei Pandemie-Jahren gab. Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister hat vor Ostern zumindest schon dazu aufgerufen, mit Masken, Impfen und Testen mehr für die Entlastung der Kliniken zu tun. Die SPD wies postwendend darauf hin, dass sie die Hotspot-Regelung auch für Schleswig-Holstein richtig gefunden hätte. Der starke Saisonauftakt im Tourismus bleibt ein Trend mit Unsicherheiten.