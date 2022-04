Das Verhalten und die Äußerungen der russischen Regierung nach den unerträglichen Bildern aus der Ukraine sind die pure Verhöhnung des Westens. Die Missachtung des Kriegsvölkerrechts ist für ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats beispiellos.

Die Antwort muss jetzt entschlossen und schmerzhaft für Russland sein. Vor dem Abbruch sämtlicher Beziehungen ist das fünfte Sanktionspaket die letzte Warnung.

Russland ist auf Seehandel angewiesen

Zwar trifft der Verzicht auf Rohstoffe wie Kohle, Öl, Nickel und Kupfer natürlich auch die EU-Staaten. Australien, Brasilien oder Neukaledonien können aber mit Lieferungen einspringen.

Wenn Schiffe aus Russland nicht mehr in Westeuropas Häfen dürfen, ist das ein schwerer Schlag gegen Moskau. Russland ist auf den Seehandel mit seiner Handelsflotte angewiesen. 835 Millionen Tonnen an Gütern wurden 2021 in den russischen Häfen umgeschlagen. 200 000 russische Seeleute verdienen dort ihr Geld.

Die Schifffahrt ist eine Devisenmaschine für Putins Apparat. Von der Banane bis zum Mähdrescher kommt fast alles über See in das Land. Der Großteil mit der eigenen Handelsflotte.

Wenn diese Handelsflotte jetzt aber in der EU und Nordamerika ausgeschlossen wird, trifft das Russland hart. In St. Petersburg sind bereits jetzt viele Liegeplätze leer. Selbst wenn Indien, Indonesien, Kuba oder Staaten in Afrika sich den Sanktionen nicht anschließen, können die Verluste im Haushalt der russischen Regierung durch den Wegfall des Handels mit der EU nicht kompensiert werden. Dieses Schwert ist die schärfste Klinge im Arsenal des Westens.