Kiel

Die Abgeordneten aus der Jamaika-Koalition machten keinen Hehl daraus, dass sie mit weit voneinander entfernten Vorstellungen in den Prozess hineingegangen sind. Während die Union klassisch zum Law-and-Order-Lager gehört und stärkere Eingriffsrechte für die Polizei präferiert, sind die Liberalen und Grünen stärker bürgerrechtsorientiert.

Neues Polizeigesetz: Alle Seiten mussten Abstriche machen

FDP-Mann Hansen hatte sogar gefürchtet, in Gewissenskonflikte zu geraten. Kein Wunder, dass bis zuletzt um Details gerungen und an Formulierungen gefeilt wurde. Die SPD deutete die Änderungen in letzter Minute als Zeichen dafür, dass der lange ausgearbeitete Entwurf wohl nicht besonders durchdacht sei. Vielmehr dürfte er aber zeigen, dass die Koalitionäre gewillt waren, auf jeden Fall eine Lösung zu finden, mit der alle Parteien leben konnten. Am Ende musste jeder Abstriche machen, konnte aber auch kleine Siege einfahren.

Emotionale Debatte um Regelung zum finalen Rettungsschuss

Dass sich die Politiker die Regelung zum finalen Rettungsschuss nicht leicht gemacht haben, zeigte die emotionale Debatte. Die Vorstellung, dass Polizisten notfalls bei einem Attentat oder Amoklauf auf ein Kind schießen dürfen, ist beunruhigend – für manchen gar undenkbar. Einen rechtlichen Rahmen dafür zu schaffen, war trotzdem richtig. Nur, weil die Wahrscheinlichkeit für so eine Situation minimal ist, darf die Politik nicht die Augen davor verschließen, dass sie eintreten könnte. Auch wenn wohl alle hoffen, dass es dazu in Schleswig-Holstein gar nicht erst kommt.