Als die Brüder Peter und Michael Forster im Februar 2020 beschließen, dem Coronavirus auf die Spur zu kommen, ahnen sie nicht, dass sie mehr als ein Jahr später mitten in einer medizinischen, aber auch hochpolitischen Diskussion stehen würden. Es geht um eine Frage, die aktuell wieder hochkocht: Wo hat das Coronavirus seinen Ursprung?

Wuhan ist für viele Wissenschaftler der Ursprungsort von Corona

Peter Forster ist Genetiker an der britischen Universität Cambridge, sein Bruder Michael Krebsforscher am Kieler Institut für Klinische Molekularbiologie. Hinter ihnen liegt eine Forschungsarbeit mit einem überraschenden Ergebnis: „Die Corona-Pandemie hat ihren Ursprung nicht in Wuhan“, sagt Peter Forster.

Relativ sicher ist, dass das Virus ursprünglich von Fledermäusen stammt. Das chinesische Wuhan gilt für viele Forscherinnen und Forscher als der Ort, wo sich das neuartige Virus zum ersten Mal auf einen Menschen übertrug. Ob das auf einem Tiermarkt, Fischmarkt oder doch durch einen Laborunfall passierte, darüber gibt es hitzige Debatten. Gemeinsam haben die Theorien den Ort Wuhan.

Wissenschaftler aus Kiel und Cambridge sehen Ursprung nicht in Wuhan

Die Forsters bezweifeln genau das. Bereits im April 2020 veröffentlichten sie ihre Ergebnisse, die in der Ursprungsfrage weiterhin eine wichtige Rolle spielen. An der Studie beteiligt waren auch die Medizinerin Dr. Lucy Forster und Prof. Colin Renfrew. Gemeinsam erstellten sie einen Stammbaum der Corona-Pandemie. Ein Stammbaum? Bei einem Virus? Ja, das geht tatsächlich.

Denn auch das Coronavirus vermehrt sich, im Erbgut tritt dabei etwa alle zwei Wochen eine neue Mutation auf. Unterschiedliche Varianten, die voneinander abstammen. Was auch bedeutet: Man kann erkennen, welche Variante dem „Urahnen“ am nächsten ist - und damit den Ursprung darstellt.

Fledermaus als Urahn des Corona-Stammbaums

Aber wer ist der Urahn des Corona-Stammbaums? Das Coronavirus einer Hufeisennasen-Fledermaus. Bereits 2013 wurde im chinesischen Yunnan bei einer solchen Fledermaus ein Virus entdeckt, das eng mit dem neuartigen Coronavirus verwandt ist. Der Erreger ist zu 96 Prozent mit Sars-CoV-2 identisch.

Mithilfe dieses Urahns erstellten die Brüder einen Stammbaum aus den ersten 160 Corona-Fällen, der aussieht wie ein großes Spinnennetz. Dafür analysierten sie die Genome, das Erbgut der Corona-Fälle. Über die Organisation GISAD gelangten sie an die Daten. GISAD betreibt eine globale Virusgenomdatenbank für Corona-Forscher und wird von der deutschen Bundesregierung unterstützt.

Forster-Brüder verorten Corona-Ursprung nach Guangdong

Für den Corona-Stammbaum nutzten die Forster-Brüder die sogenannte Netzwerkmethode. Diese wird sonst eher in der Ökologie oder Krebsforschung angewandt, ist in der Virologie noch nicht weit verbreitet. „Sie funktioniert aber auch beim Coronavirus“, sagt Michael Forster.

Das Ergebnis der Untersuchung: Die Varianten, die dem Corona-Urahnen am meisten ähneln, tauchten größtenteils gar nicht in Wuhan auf. Sondern im Süden Chinas, in der Provinz Guangdong. In Wuhan sind dagegen deutlich weiter mutierte Varianten dominant. Das Virus - es kommt demnach ursprünglich gar nicht aus Wuhan.

Corona-Theorie von Forscher aus Kiel weltweit viel diskutiert

„Am Anfang dachten wir gar nicht, dass das dieses Ergebnis ein großes Ding ist“, sagt Peter Forster. Eigentlich ging es darum, das Virus und seine Ausbreitung zu verstehen. „Das Virus kommt aus China, das ist unbestritten. Aus welcher Region, das war für uns gar nicht so relevant“, sagt Michael Forster.

Doch die Relevanz ist heute mehr denn je gegeben. Längst hat US-Präsident Joe Biden Geheimdienste der USA auf die Corona-Ursprungsfrage angesetzt, die Gesundheitsorganisation WHO will weiter nach dem Ursprung forschen. Dahinter stecken auch politische Interessen, die Frage, welche Rolle China beim Beginn der Pandemie wirklich gespielt hat. Peter Forster wird regelmäßig zu Vorträgen, wissenschaftlichen Debatten eingeladen. Die Theorie der Brüder ist eine von den weltweit viel diskutierten.

Durch Stammbaum-Methode können gefährliche Varianten identifiziert werden

Wer mit den beiden spricht, merkt, dass sie nach wie vor tief im Thema stecken. Sie lesen sich neue Studien durch, verfolgen die wissenschaftliche Debatte. Ihre Ergebnisse aus 2020 konnten bisher nicht widerlegt werden, werden teilweise von neuen Studien untermauert. Kaum geändert hat sich ihre Haltung bezüglich der Relevanz der Ursprungsfrage. „Entscheidend ist nicht der Blick in die Vergangenheit, sondern der Blick in die Zukunft“, sagt Michael Forster.

Mit der Stammbaum-Methode können nämlich auch ungewöhnliche Entwicklungen von Virusvarianten identifiziert werden. Bedeutet: Welche Varianten womöglich richtig gefährlich werden könnten, lässt sich schon früh ablesen und voraussagen. „Der Fokus muss darauf liegen, die Entwicklung von Corona genau zu beobachten“, sagt Peter Forster. Vorausschauend handeln, um die Pandemie in den Griff zu bekommen - und gefährliche Virusvarianten einzudämmen, bevor es zu spät ist.