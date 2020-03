Corona und die Disziplinfrage

Kiel

Frühlingssonne, Bewegungsdrang, Freizeit – was bis vor wenigen Wochen noch nach Zutaten für ein uneingeschränktes Wochenende klang, wird in Zeiten der Corona-Krise zur gesellschaftlichen Belastungsprobe. Zwar will Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) eine Ausgangssperre vermeiden. „Aber das können wir nur, wenn sich alle auch an diese Regeln halten“, sagte er am Freitag.

Möglichst keine Sozialkontakte außerhalb der Kernfamilie und auch unter freiem Himmel mindestens zwei Meter Abstand zu den übrigen Mitmenschen, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu vermindern. Freitagnachmittag kam noch eine Regel dazu: Auch Zusammenkünfte von mehr als fünf Personen – Familien ausgenommen – sind nun verboten. Das Wochenende wird zur Probe aufs Exempel für die Schleswig-Holsteiner.

Abstand beim Fußball, beim Gespräch und beim Anstehen

Freitagvormittag, drei Jungs kicken im Kieler Schrevenpark. Wann immer ein Zweikampf droht, ruft eine Mutter energisch „Abstand halten!“ dazwischen. Die Kleinen hören, drehen ab, haben Spaß. Der Spielplatz ist mit Flatterband abgesperrt, die Boule-Bahn ebenso. Beides verwaist. Von Straßenseite zu Straßenseite unterhalten sich zwei Rentner. Vor einem Café, das über Facebook Bestellungen annimmt und die Speisen vor Ort nur noch ausgibt, bildet sich eine lange Warteschlange – weil alle gehörig auf Distanz gehen.

Abstand, Abstand, Abstand – das Mantra der vergangenen Tage scheint in den Köpfen der Menschen angekommen zu sein. „Ich achte da seit etwa einer Woche besonders drauf“, sagt Susanne Kannenberg. Die 54-Jährige zählt zum unteren Bereich der Risikogruppe, ist deshalb ohnehin für das Thema sensibilisiert.

Außerhalb ihrer Dreier-WG trifft sie sich nur noch mit zwei Freundinnen, ausschließlich im Freien. Eine davon ist Christine Siedler (48), sie sitzt am anderen Ende der Bank am Schreventeich und gibt zu, das Virus und dessen schnelle Ausbreitung zunächst nicht allzu ernst genommen zu haben. „Am Montag war ich noch einmal in einem Café, um das ein letztes Mal zu machen“, sagt sie, die seitdem aber auch erhöhte Vorsicht walten lässt. „Und seit der Ansprache der Kanzlerin am Mittwoch achte ich noch mehr darauf, ausreichend Abstand zu halten.“

Verständnis für eine Ausgangssperre

Für eine Ausgangssperre hätten beide trotzdem Verständnis. „Besser fände ich es aber, wenn die Leute sich einfach an die Regeln halten, damit man das Gefühl hat, noch mehr Freiheit zu haben“, sagt Kannenberg. Doch das tun längst nicht alle. „Am Donnerstag habe ich in Russee noch Jugendliche gesehen, die in einer größeren Gruppe eine Party gefeiert haben“, erzählt Siedler. „Ich habe ja Verständnis dafür, dass die sich treffen wollen. Aber es verbessert unsere Situation nicht.“

Die Studentin Nicole Chalamel, die alleine lebt, hat deshalb drei ihrer Studienfreunde als einzige Sozialkontakte auserwählt. Auch sie treffen sich im Park an der frischen Luft – und achten auf Abstand. „In den letzten Tagen war es offensichtlich, dass sich gerade hier im Park viele nicht an die Regeln gehalten haben“, sagt sie. „Aber es scheint sich etwas zu ändern.“

Fatahlla Moreh und Zen Alden Zedan haben sich die Wiese als Ort zum Fußballspielen ausgesucht, „weil hier viel Platz ist“. Ins Fitness-Studio können die beiden Mitbewohner nicht mehr gehen, wollen sich trotzdem ein bisschen bewegen – so lange das noch geht. „Ich glaube nicht, dass es ohne Ausgangssperre geht“, sagt Moreh, der Informatik studiert. „Ich komme aus Israel, dort machen alle mit, um die Alten zu schützen. Hier scheint mir die Jugend egoistischer.“

Distanz aus Platzgründen nicht immer möglich

Je mehr der Himmel aufklart und je näher das Wochenende rückt, desto mehr füllt sich der Park. Jogger drehen ihre Runden, Spaziergänger kreuzen. Meist höchstens zu zweit. Und dennoch: Auf den schmalen Wegen wird der Zwei-Meter-Abstand zwangsläufig unterschritten. Der Wille ist da, der Platz nicht.

Anders sieht das an der Kiellinie und am Falckensteiner Strand aus, wo auch viele Spaziergänger frische Luft tanken. Hier kommen sie sich nicht so schnell ins Gehege, für Anett Eckholz, ihre beiden Töchter Frieda (13) und Marlene (15) und Hund Pelle ist es kein Problem, den Sicherheitsabstand einzuhalten – und gleichzeitig selbstverständlich.

Kein Treffen mehr mit Freunden

Freunde Treffen, wenn die von der Schule geschickten Arbeitsaufträge erledigt sind – das gibt es nicht mehr. „Das ist für die beiden schon eine schwierige Situation. Vor allem, weil man gar nicht weiß, wie lange das so gehen wird. Aber da ist es unsere Aufgabe als Eltern, an die Vernunft zu appellieren“, sagt Eckholz.

