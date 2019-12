Städte kämpfen um mehr Geld

In der kommunalen Familie ist ein Streit um den Finanzausgleich entbrannt. Die Landesregierung hat zwar bis 2024 bis zu 75 Millionen Euro zusätzlich in Aussicht gestellt. Doch weil von der geplanten Verteilung vor allem die Landkreise profitieren würden, gehen nun die Städte in Schleswig-Holstein auf die Barrikaden.