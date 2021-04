Kiel

„Einige haben ihre Termine für die Konfirmation nach hinten verschoben, andere planen Feiern in kleinen Gruppen draußen oder machen eine Einzelsegnung“, sagt Jürgen Schindler vom evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Altholstein. Überall habe es eine enge Abstimmung mit den Familien gegeben, sagt Pröpstin Almut Witt.

Nach ihren Angaben hatten sich 2020 einige Gemeinden entschieden, ihre Feierlichkeiten komplett auf dieses Jahr zu verschieben. „Sie hatten damals noch die Hoffnung, dass dann wieder ein Gottesdienst und Familienfeiern im größeren Kreis möglich sind. Einige sind nun natürlich enttäuscht, weil das immer noch nicht geht.“

Wo zwei Jahrgänge konfirmiert werden müssen, streckten sich die Termine nun über viele Wochenenden. „Da gibt es schon einen kleinen Stau.“

Kein digitaler Konfirmationssegen im Kirchenkreis

Segnungen per Video habe es ihres Wissens hier nicht gegeben. In anderen Bundesländern hatten diesen Weg ein paar Gemeinden gewählt. Allerdings übertrugen laut Witt manche Kirchen den Gottesdienst oder filmten ihn, damit Verwandte die Konfirmation miterleben können.

Auch bei den Katholiken gibt es bei den Erstkommunionsfeiern keine einheitliche Linie. „Es gibt dazu keine Vorgaben des Erzbistums. Jede Gemeinde kann handeln, wie sie es für richtig und verantwortlich hält“, sagt Manfred Nielen, Sprecher des Erzbistums Hamburg. Entsprechend breit sei das Spektrum. In Kiel haben die Gemeinden ihre Feierlichkeiten beispielsweise auf August verschoben – in der Hoffnung, dass eine Vorbereitung in kleinen Gruppen bald wieder möglich ist.

Pastorin segnet ihre Konfirmanden im heimischen Garten

Die evangelische Pastorin Marion Hild besucht ab Mai alle ihre 43 Jugendlichen und konfirmiert sie im Garten oder auf der Wiese vor der Matthias-Claudius-Gemeinde in Kiel-Suchsdorf. „Wir haben letztes Jahr lange gezögert, ob wir solche Einzelsegnungen machen sollen, weil die Konfirmation ja eigentlich ein Gemeinschaftserlebnis ist. Aber wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht.“

Die Familien hätten ihren Garten individuell für die Feier geschmückt. Das Kirchenteam brachte einen Altartisch mit, der ein Stoffband mit einem Psalm trug, und eine Kniebank für den Konfirmanden. „Als verbindendes Element hatten alle den gleichen Liedzettel. Es gab sogar Livemusik.“

Statt einer allgemeinen Predigt sei sie in der etwa halbstündigen Zeremonie mit den Jugendlichen und deren Familien über den Konfirmationsspruch ins Gespräch gekommen.

Besondere Stimmung bei Konfirmation im engsten Familienkreis

Die Intimität im kleinen Kreis habe für eine besondere Atmosphäre gesorgt. „Die Konfirmanden waren ganz anders gestimmt, als sie es sonst in der Kirche sind, wenn viele fremde Menschen dabei sind und die Aufregung groß ist. Sie waren viel gelassener und haben mir aufmerksamer zugehört.“

Auch Witt spricht von vielen schönen Momenten, die sich durch die stärkere Einbindung der Familien ergeben. „Wenn Paten oder Eltern die Hand zum Segen aufgelegt haben statt des Pastors oder der Pastorin, hat das viele sehr berührt.“

Für Hild bedeutete die Einzelsegnung einen enormen Aufwand: „Wir haben im September zu viert an drei Wochenenden alle nacheinander konfirmiert. Das war ein Marathon.“ Dieses Jahr hat die Pastorin die Termine von Mai bis September verteilt.

Vorbereitung zu Hause sorgt für Dialog zum Glauben in ganzer Familie

Laut Ursula Kropp, Referentin für Katechese im Erzbistum, haben auch die katholischen Gemeinden gute Erfahrungen mit kleinen Gruppenfeiern gemacht. „Inhalte werden deutlich fokussierter angeboten und führen eher zum Wesentlichen der Eucharistie.“ Die Aufnahme in die Gemeinde werde viel sichtbarer.

Zur Vorbereitung zur Erstkommunion setzten viele Gemeinden auf Online-Kurse und verschickten regelmäßig Päckchen mit katechetischem Material, das die Familien zu Hause zum Dialog über ihren Glauben anregen soll.

„Die Sehnsucht nach Orientierung im Glauben ist groß. Gutes hilfreiches Material wird quasi aufgesaugt“, so Kropp. Dass Familien die Verantwortung für die Glaubensunterweisung stärker selbst tragen, führe viele auch wieder tiefer in die eigene Haltung hinein.