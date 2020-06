Tote Wildponys - Nabu entschuldigt sich

Kiel

Kiel. Nach wochenlangem Ärger ist im Dithmarscher Naturschutzgebiet Wöhrdener Loch/ Speicherkoog wieder Ruhe eingekehrt. Fünf Konik-Stuten und zehn Fohlen waren dort im Frühjahr aufgrund unzulänglicher Haltung verhungert beziehungsweise als Fehlgeburt verendet. Land, Kreis und der Naturschutzbund ( Nabu) Schleswig-Holstein hatten in einem emotional geführten Streit einander die Schuld in die Schuhe geschoben. Inzwischen zog der Nabu aus den massiven Vorwürfen die Konsequenzen und kündigte an, die Beweidung durch die Wildponys bis Ende September vollständig einzustellen. Die Tiere sollen verkauft werden.

Ist zwischen den Naturschutzverbänden und der Landesregierung damit das Tischtuch zerschnitten? „Nein“, sagt Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). „Land und Naturschutzverbände arbeiten in zahlreichen Fragen des Natur- und Umweltschutzes konstruktiv zusammen.“ Das gelte insbesondere für die Betreuung der Schutzgebiete, „die ohne die engagierte Hilfe vieler Ehrenamtler der Naturschutzverbände nicht zu leisten wäre.“

Im konkreten Fall Speicherkoog habe man mit allen Beteiligten konstruktive Gespräche geführt, sich geeinigt und starte nun neu durch. „Wichtig ist mir, dass die Zuständigkeit für das Management des Gebiets in Zukunft wieder beim Land liegt“, sagt Albrecht. „Denn hier haben wir sehr gute positive Beispiele, wie die Pflege von Naturschutzgebieten sowohl mit Rindern als auch mit Koniks professionell und tierschutzgerecht organisiert werden kann.“

Seit 2005 im Speicherkoog

2005 waren die Pferde im Speicherkoog angesiedelt worden, um das 460 Hektar große Areal offen zu halten und den sich ausbreitenden Bewuchs zurückzudrängen. Unter anderem sollte diese Maßnahme umliegende landwirtschaftliche Flächen von durchziehenden Gänsen entlasten. Eigentümer der scheuen Pferde wurde der Nabu, der seinerseits mit der Betreuung der Tiere ortsansässige Landwirte beauftragte, ihnen eine Aufwandspauschale zahlte und sie verpflichtete, die Herde einmal täglich zu kontrollieren. Bei extrem schlechter Witterung sollte zudem mageres Heu zugefüttert werden.

„Die komplexe Situation wurde von den Landwirten, aber auch vom zuständigen Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) beim Management des Gebiets nicht angemessen eingeschätzt“, bedauert der Nabu-Landesvorsitzende Hermann Schultz. Ja, als Eigentümer stehe man „natürlich mit in der Verantwortung für das Wohlergehen der Tiere“ und entschuldige sich „in aller Form. Das hätte nicht passieren dürfen!“

Stark veränderte Rahmenbedingungen

Aber: Seit 2005 hätten sich die Rahmenbedingungen stark verändert: Im Sinne des Wiesen- und Küstenvogelschutzes seien innerhalb weniger Jahre die Wasserstände erhöht worden, Gehölze mechanisch entfernt und das Gelände im Herbst intensiv gemäht worden. Die Folge: Im Winter hätten den Pferden sowohl Futter als auch Witterungsschutz gefehlt. Der Nabu hatte unter anderem beklagt, dass das Landesamt im vergangenen Herbst den Kauf einer mobilen Fanganlage torpediert habe, die nötig gewesen wäre, um die Herdengröße auf 50 Tiere zu begrenzen. Bereits 2018 habe das Amt eine defekte Fanganlage einfach abgebaut, ohne sie zu ersetzen.

Auf alles das will Minister Albrecht jetzt nicht mehr eingehen. „Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen nicht weiter“, sagt er. Er sei „sehr erfreut“, dass man den Fall mit dem Nabu und dem Kreis Dithmarschen habe aufarbeiten können. „Künftig wird eine Sommerbeweidung mit Rindern angestrebt, die zunächst mit einer Schafbeweidung ergänzt wird.“ Die Zuständigkeit für die Pflege und Beweidung des Speicherkoogs gehe zurück ans Land. „Nur die Schutzgebietsbetreuung verbleibt beim Nabu.“