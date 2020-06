Merkel-Jet zu Besuch

Kiel

Am Montag konnten viele Schleswig-Holsteiner allerdings einen ganz besonderen Flieger aus der Nähe sehen. Von Köln-Bonn kommend schwebte über Itzehoe die „GAF921“ in den Luftraum Schleswig-Holsteins ein. Im Sinkflug steuerte der große Airbus vom Typ A340 auf Rendsburg zu.

Es war nicht irgendein Airbus. Die Maschine mit der schwarz-rot-goldenen Bemalung und dem Eisernen Kreuz der Luftwaffe hat die Kennung „16+01“. Das Flugzeug gehört zur Flugbereitschaft der Luftwaffe und trägt den Namen „ Konrad Adenauer“. Es ist die auch als Kanzlerinnenflieger bekannte Maschine.

Trainingsflug für die Besatzung

Einen Ausflug nach Schleswig-Holstein wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel aber nicht machen. „Es handelte sich um einen allgemeinen Trainingsflug für die Besatzung“, teilte das Pressezentrum der Luftwaffe in Köln mit. Ziel war der Luftwaffenstützpunkt Hohn bei Rendsburg. Dort ging die Maschine auch auf bis zu 60 Meter Flughöhe herunter und überflog den Platz zweimal.

Da Hohn über alle Systeme für ein Instrumenten-Landeverfahren verfügt, konnte die Flugzeugbesatzung dort auch mehrere Kurven üben. „Die Schleifen wurden im Rahmen des Trainings aufgrund unterschiedlicher Anflugverfahren absolviert“, bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe. Anschließend flog die Maschine an Kiel vorbei Richtung Bad Segeberg und drehte um 14.40 Uhr in 1200 Metern bei Negernbötel im Kreis Segeberg noch eine enge Schleife. Um 15 Uhr verließ die Maschine dann in 5000 Metern Flughöhe bei Lauenburg wieder den schleswig-holsteinischen Luftraum und steuerte Leipzig an.

Viel militärischer Flugbetrieb über Schleswig-Holstein

Leipzig ist auch der ehemalige Name der „ Konrad Adenauer“, die im Jahr 2000 von Airbus in Toulouse ausgeliefert wurde und neun Jahre unter der Kennung D-AIFB für die Lufthansa flog. 2009 übernahm die Luftwaffe die Maschine. Mit einem Startgewicht von 270 Tonnen und einer Spannweite von 60 Metern ist die „ Konrad Adenauer“ zusammen mit ihrer Schwester „ Theodor Heuss“ eines der beiden größten Luftfahrzeuge der Bundeswehr.

Der militärische Flugbetrieb ist über Schleswig-Holstein auch in den kommenden Tagen sehr stark. Neben den Ausbildungsflügen sind auch Kampfjets auf dem Weg zum Seemanöver Baltops 2020 unterwegs. Dazu kommen die zivilen Flugbewegungen, die von der deutschen Flugsicherung koordiniert werden. Hier kehrt langsam Normalität zurück. „Es gibt einen spürbaren Trend“, sagt Christian Hoppe von der Deutschen Flugsicherung. So sind Maschinen der Southern China Airlines, Korean Air, British Airways, China Eastern oder der niederländischen KLM inzwischen wieder im Stundentakt am Himmel zu sehen.

Urlaubsflieger starten in Hamburg

Aber auch in Hamburg zeigt die Kurve aufwärts. Für den heutigen Mittwoch stehen bereits 19 Flüge auf dem Programm – darunter auch Urlaubsziele wie Antalya und Palma de Mallorca. „Aktuell befinden wir uns noch auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau mit rund einem Dutzend Zielen. Aber wir rechnen damit, dass im Laufe des Juni, spätestens im Juli, schrittweise weitere Verbindungen aufgenommen werden“, sagte die Hamburger Flughafensprecherin Katja Bromm.