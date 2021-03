Kiel

Schleswig-Holstein geht in der Corona-Pandemie wie ganz Deutschland weitere Öffnungsschritte, entschärft die sehr strengen Kontaktregeln und erweitert die Einkaufsmöglichkeiten. Nach mehrstündigen zähen Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich Regierungschef Daniel Günther (beide CDU) in der Nacht zum Donnerstag sehr zufrieden.

Im Laufe des Tages will die Jamaika-Koalition entscheiden, inwieweit die Möglichkeiten im Einzelhandel konkret erweitert werden. Darüber informiert Günther dann auch den Landtag in einer Sondersitzung des Parlaments.

Kontaktbeschränkung: Ab 8. März mehr Freunde treffen

Klar ist indes: Zum 8. März sollen die strengen Kontaktbeschränkungen in Schleswig-Holstein gelockert werden. Bereits am Freitag hatte Daniel Günther im Landtag als weitergehendes Ziel verkündet, Treffen von fünf Personen oder zwei Haushalten zu ermöglichen. Nun haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass von Montag an Treffen von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt sind, Kinder bis 14 Jahren nicht mitgezählt.

Dabei werden auch getrennt wohnende Paare als ein Hausstand betrachtet - dafür hatte sich Günther eingesetzt. Mit der vereinbarten neuen Kontaktregel könne Schleswig-Holstein gut umgehen, sagte Günther.

Bis Montag: Ein Hausstand darf nur eine weitere Person treffen

Derzeit darf sich ein Hausstand nur mit einer weiteren Person treffen; Begegnungen von zwei Paaren sind also noch bis zum Wochenende untersagt.