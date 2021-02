Kiel

In Schleswig-Holstein ist langer Atem gefragt: Der Corona-Lockdown geht bis zum 7. März 2021 weiter. Lockerungen gibt es im Februar nur für Schulen und Kitas. Ab 1. März sind die Friseure an der Reihe. Welche Corona-Regeln aktuell gelten und wie es mit den Kontaktbeschränkungen weitergeht.

Schule in SH: Grundschüler ab 22. Februar im Regelunterricht

Nach dem Bund-Länder-Gipfel verkündete Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwochabend erste Lockerungen. Demnach soll es für die Grundschüler vom 22. Februar 2021 an Regelunterricht geben. Zugleich gehen die Kitas vom Not- in den Regelbetrieb über.

Nach derzeitigem Stand wären Flensburg und Lübeck sowie die Kreise Herzogtum Lauenburg und Pinneberg wegen der dort noch hohen Infektionszahlen von den Lockerungen an Schulen und Kitas in SH ausgenommen. Definitiv entscheiden will die Regierung hierzu am nächsten Montag.

Günther kündigte ein "echtes Testregime" für Schulen und Kitas an. In den Klassenstufen fünf und sechs an den weiterführenden Schulen werde es vorläufig weiter nur Distanzunterricht geben. Die rund 100.000 Grundschüler in Schleswig-Holstein waren zuletzt vor Weihnachten in den Schulen unterrichtet worden. Seitdem gibt es nur Distanzlernen.

Friseure in SH: Öffnung zum 1. März 2021

Friseure dürfen ab dem 1. März wieder öffnen. Sie müssen die Kundenzahl vor Ort mit Terminen steuern, außerdem müssen OP-Masken oder solche mit FFP2-Standard oder ähnlich getragen werden.

Kontaktbeschränkungen in Schleswig-Holstein: Nur eine weitere Person treffen

Ansonsten sind vorerst keine weiteren Lockerungen vorgesehen. Die Corona-Verordnung, die aktuell für SH gilt, wird deshalb in Teilen auch weiter Bestand haben. Heißt: Es bleibt bei der Kontaktbeschränkung, dass sich ein Hausstand nur mit einer weiteren Person treffen darf.

Der Kreis dieser Menschen sollte möglichst klein gehalten werden. Bürgerinnen und Bürger sind dringend gebeten, "alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken und insbesondere Zusammenkünfte in Innenräumen zu vermeiden".

Medizinische Masken bleiben weiterhin Pflicht

In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen weiterhin medizinische Masken (OP-Masken oder Masken mit FFP2- oder einem vergleichbaren Standard) getragen werden.

Restaurants, Clubs, Theater, uvm.: Öffnungen in Sicht?

Für Lockerungen in Kultur, Sport in Gruppen, Freizeit, Gastronomie und Hotelgewerbe wollen Bund und Länder eine "sichere und gerechte Öffnungsstrategie" weiterentwickeln.

Erst wenn eine "stabile" Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen erreicht ist, sollen weitere Öffnungen durch die Länder folgen. Dann sollen der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wieder aufmachen können.

In Ländern und Landkreisen, wo es binnen sieben Tagen weiterhin mindestens 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gibt, sollen gegebenenfalls weiter härtere Auflagen gelten.

Landtag in Schleswig-Holstein berät über Corona-Regeln

Am Donnerstag berät der Landtag in einer Sondersitzung über die Lage und die Bund-Länder-Beschlüsse. Die SPD hatte sich zuletzt gegen Lockerungen noch im Februar ausgesprochen. Auch die Grünen warnten vor zu frühen Öffnungen, während die FDP baldige Lockerungen befürwortete.

Bund und Länder wollen am 3. März erneut beraten.