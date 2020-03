Corona: Abstand halten – aber wie?

Kiel

Entfernungen schon vorher abschätzen, ein entschuldigendes Lächeln aufsetzen, und dann in einem möglichst großen Bogen ausweichen. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden, versuchen die meisten Schleswig-Holsteiner inzwischen auch im Alltag, möglichst viel Abstand zu ihren Mitmenschen zu halten. Besonders an engen Orten können die geforderten anderthalb Meter dennoch schnell zur Herausforderung werden.

Eine Erfahrung, die auch Martina Sicka gemacht hat. Die 57-Jährige ist Schreibkraft am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) und auch zu Corona-Zeiten darauf angewiesen, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. „Seitdem bei der KVG der Samstagsfahrplan auch unter der Woche gilt, sind in der Linie 32 in Richtung Wik morgens manchmal 30 bis 40 Leute in einem Bus“, erzählt Sicka, die sich wenigstens zu Stoßzeiten den normalen Fahrplan zurückwünscht. „Man teilt sich ja schon keine Sitze mehr, also steht man. Aber bei den vielen Menschen ist ein Abstand von anderthalb Metern einfach nicht durchführbar.“

Schal und Einweghandschuhe als vermeintlicher Schutz im Kieler Bus

Ganz so voll ist es am Morgen in der 31 von Gaarden in Richtung Mettenhof nicht. Auf Höhe Langsee befinden sich etwa 15 Fahrgäste im Bus, an der Haltestelle Karlstal steigen fünf weitere dazu. Eine Frau hustet in ihre Armbeuge. Viele Fahrgäste haben sich den Schal vors Gesicht gezogen, einige tragen Einweghandschuhe und probieren ja nichts anzufassen. Enger ist es in der 62 Richtung Projensdorf, in der sich um 7:30 Uhr etwa 25 Mitfahrer verteilt haben. Im Vergleich zu normalen Zeiten ist das fast nichts. Aber dennoch: 1,5 Meter Sicherheitsabstand – kaum machbar.

Ganz wohl beim Busfahren ist Erika Ständer nicht. „Ich muss alle zwei Wochen in die Klinik und bin darauf angewiesen, aber schön ist das nicht“, sagt die 54-Jährige. „Aber die meisten versuchen, Abstand zu halten. Und da ich zur Risikogruppe gehöre, habe ich Tuch und Handschuhe immer dabei.“

„Die KVG beobachtet täglich die einzelnen Fahrten und die Besetzung der Fahrzeuge. Wir setzen Verstärkerfahrzeuge ein, um die festgestellten, stark belasteten Fahrten zu begleiten und entlasten“, sagt KVG-Sprecherin Andrea Kobarg. Auf den regulären Werktagsfahrplan zurückgehen, könne man aufgrund der eigenen internen Lage allerdings nicht. Das Einsteigen in die Busse ist derzeit nur noch über die hinteren Türen möglich. Der Fahrer sitzt hinter einer durchsichtigen Absperrung, um so geschützt zu sein.

Corona: Menschen wechseln verlegen die Straßenseite

Heiko Drescher hat dafür Verständnis. Er fährt jeden Morgen vom Südfriedhof nach Strande zur Arbeit und empfindet die Situation im Bus mittlerweile als relativ entspannt. „Nur gestern hat eine junge Frau sich direkt neben mich gesetzt. Das muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber einige denken anscheinend immer noch nicht drüber nach“, sagt der 52-Jährige.

Aber auch wo scheinbar viel Platz ist, ist es gar nicht so leicht, den richtigen Abstand zu finden. Und während sich einige Leute auf dem Gehweg noch immer so nahe kommen, dass sich die Jackenärmel berühren, wechseln andere mit einem verlegenen Lächeln lieber gleich die Straßenseite. Mancherorts kommt es einem so vor, als würden fremde Menschen in Zeiten von Corona zu einer Art heißem Draht – wichtigste Regel: bloß nicht zu nahe kommen.

