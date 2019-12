Alkohol- und Drogenfahrten unterbunden

Kiel

Ziel der europaweiten Kontrolle ist es, Alkohol und Drogen am Steuer als Unfallursache wirksam zu bekämpfen. Denn ein Blick auf 2018 zeigt: Bei Unfällen, in denen Alkohol und Drogen am Steuer eine Rolle spielten, kamen 15 Menschen ums Leben. Zudem gab es 1423 Verkehrsunfälle, die unter Rauschmittelkonsum verursacht worden sind. Das Risiko, bei diesen Unfällen schwere oder tödliche Verletzungen davon zu tragen, ist fast doppelt so hoch wie bei allen anderen Verkehrsunfällen.

Bei der Kontrolle in der vergangenen Woche wurden laut Polizei Schleswig-Holstein rund 6.900 Fahrzeugführer kontrolliert. Dabei wurden 163 Alkohol-, Drogen oder Medikamentenverstöße festgestellt. 55 Mal waren Autofahrer alkoholisiert, 107 mal wurden Drogen festgestellt, einmal waren Medikamente im Spiel. Der höchste Alkoholwert lag bei 2,56 Promille.

Führerschein wurde entzogen

Die Führerscheine von 27 Verkehrsteilnehmern wurden an Ort und Stelle entzogen, den anderen Verkehrssündern drohen mindestens einmonatige Fahrverbote im Verwaltungsverfahren. 68 Fahrzeugführer waren außerdem ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

