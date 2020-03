Polizei schickt Touristen zurück

Laboe

„Der Zugang zu Zweitwohnungen ist nicht gestattet – wir haben klare Regeln, dass Touristen nicht nach Schleswig-Holstein kommen dürfen“, hatte Günther am Freitag betont. Diese Anordnung solle am Wochenende durch eine große Zahl an Polizisten kontrolliert werden.

Menschen, die ohne Grund zu Zweitwohnsitzen fahren, würden wieder zurückgeschickt. Die Polizei solle außerdem mit Blick auf die guten Wetteraussichten die Norddeutschen zum Einhalten der Corona-Regeln auffordern.

Uwe Keller vom Landespolizeiamt teilte mit, dass die Polizei zwar keine festen Kontrollstellen an Zufahrtsstraßen eingerichtet, aber vor allem an der Grenze zum Hamburger Randbereich viele Menschen angehalten habe, die auf dem Weg nach Schleswig-Holstein gewesen seien. „Wir haben sie dann höflich gebeten, das Land zu verlassen.“

Kontrollen im Hamburger Randbereich

Viele seien sich gar nicht bewusst gewesen, dass sie sich schon auf schleswig-holsteinischem Landesgebiet befunden hätten. Insgesamt sei man sehr zufrieden mit der Besonnenheit der Menschen im Land, die sich weitgehend an die Regeln hielten.

Bei Zweitwohnungen führe die Polizei keine selbstständigen Kontrollen durch, so Keller. Dafür seien die Ordnungsämter zuständig. Die Polizei unterstütze im Rahmen der Amtshilfe bei solchen Maßnahmen.

In der Region Eckernförde hatte die Polizei nach Hinweisen Zweitwohnungen überprüft. Allerdings seien keine Verstöße festgestellt worden, die überprüften Bewohner hätten Ausnahmegenehmigungen vorlegen können oder sich an ihrem Zweitwohnsitz schon länger aufgehalten, so die örtliche Polizeistation.

Im Kreis Plön dagegen hat es keine gezielten Kontrollen gegeben. „Uns liegen an diesem Wochenende keine Erkenntnisse über besondere Vorkommnisse in Bezug auf Zweitwohnungsnutzung vor“, teilte Kreissprecherin Nicole Heyck mit.

Zweitwohnungsbesitzer bepöbelt

Der Touristen-Stopp und das Verbot der Zweitwohnungsnutzung vor gut einer Woche hatten im Kreis Plön zu unschönen Szenen geführt. Fahrer von Autos mit auswärtigen Kennzeichen wurden bepöbelt - vor allem im Amt Probstei, das mit 2211 Zweitwohnungen das größte Kontingent im Kreis Plön stellt. Manche fanden auch Drohbriefe oder gefälschte Schreiben an ihren Autos.

Heiko Voß, Bürgermeister in Laboe, sieht angesichts der vereinzelt anzutreffenden Fahrzeuge mit überregionalem Kennzeichen keinen Handlungsdruck. Die Regelung dazu sei dadurch aufgeweicht worden, dass Zweitwohnungsbesitzer bleiben konnten, wenn sei denn bereits vor Ort gewesen seien. „Wer will das noch nachprüfen?“, so Voß.

Diese Frage stellen sich auch die Polizeibeamten, die an diesem Wochenende an der Ostseeküste verstärkt unterwegs sind. Wie Michael Knorr und Gerald Ernst aus dem Lütjenburger Polizeirevier. Ihr Augenmerk gelte nicht den vermeintlichen Zweitwohnungsbesitzern, sondern vor allem Menschenansammlungen.

Polizei : Zweitwohnungsbesitzer nicht kontrolliert

„Das Thema Zweitwohnungsbesitzer ist nicht mehr zu kontrollieren und schon gar nicht nur an einem fremden Kennzeichen festzumachen“, so Knorr.

Das betonte auch der Probsteier Amtsdirektor Sönke Körber. So sei es seit 2015 nicht mehr zwingend vorgeschrieben, sein Fahrzeug nach einem Umzug umzumelden. Es könne ein Dienstfahrzeug aus dem Landkreis des Firmensitzes sein, jüngere Menschen könnten aus Kostengründen das Fahrzeug ihrer Eltern nutzen. Eine Hetze gegen solche Fahrzeughalter ist für ihn inakzeptabel.

Auch der Schönberger Bürgermeister Peter Kokocinski betonte, es sei nicht im Sinne der Gemeinde, dass sich Menschen zu Hilfs-Sheriffs aufschwängen. „Wir als Ordnungsbehörde führen keine Kontrollen durch. Das könnten wir personell auch gar nicht so kurzfristig leisten“, so Körber.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Menschen halten sich an Corona-Regeln

Allgemein schienen sich die Menschen an die Vorgaben der Landesregierung zu halten. Eine Stippvisite durch die Ostseebäder Laboe und Schönberg zeigte: Kaum Menschen, wenn zu zweit, die gebotenen Abstände werden eingehalten. Das trifft auch auf Surfer zu, die sich am Naturerlebnisraum Dünenlandschaft in Laboe treffen. Nahezu freie Parkplätze am Hafen, viele andere Plätze für Pkw im Strandbereich hatte Bürgermeister Voß bereits vor Tagen abgesperrt. „Wir wollen dadurch Menschen davon abhalten, in das Ostseebad zu kommen.“ Mit Erfolg.

Auch in Hohwacht gibt es viele Zweitwohnungen. „Von uns aus hat es keine Kontrollen gegeben“, berichtet Bürgermeister Karsten Kruse. Die Polizei sei unterwegs, schaue aber vorwiegend, ob es Menschenansammlungen gebe und sich alle an die Corona-Regeln hielten. Von Pöbeleien habe er auch gehört, aber nur in ganz kleinem Rahmen. „Bei mir hat sich noch keiner gemeldet.“

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Von Silke Rönnau und Astrid Schmidt