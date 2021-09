Schleswig-Holstein

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 11. und 12. September 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie noch kurzfristig abgesagt werden.

Abschlussfeuerwerk der Kieler Woche

Die Kieler Woche endet am Sonntag, 12. September, mit dem „Sternenzauber über Kiel“ – einer Licht- und Feuerwerkshow. Dabei können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer nach Angaben der Stadt Kiel auf einige Neuerungen freuen. Um ein nachhaltiges Signal zu setzen und CO2-Emissionen sowie Feinstaubbelastung zu verringern, werde der Teil des pyrotechnischen Feuerwerkes um einige Minuten gekürzt. Darüber hinaus werde zum Wohle der Tiere auf besonders laute Knalleffekte verzichtet.

Für Fans von großen Emotionen werde dennoch viel geboten: Die Show wird erstmals durch Lichtinszenierungen in Form einer Drohnenshow sowie einer begleitenden Licht- und Lasershow ergänzt. Insgesamt 200 Drohnen steigen dafür in den Kieler-Woche-Himmel.

Zur Einleitung der großen Abschlussinszenierung gehen ab 20.30 Uhr traditionell die sogenannten „Fackelschwimmerinnen und Fackelschwimmer“ an der Reventloubrücke ins Wasser. Die Licht- und Feuerwerkshow startet dann um 21.21 Uhr und geht bis circa 21.45 Uhr.

Windjammerparade hisst die Segel

Jetzt heißt es auftakeln! Am Sonnabend, 11. September, steht mit der Windjammer-Segelparade für alle der maritime Höhepunkt der Kieler Woche 2021 auf dem Programm. Es werden wieder mehr als 120 Schiffe über die Förde segeln und diese mit gehissten Kieler-Woche-Flaggen erstrahlen lassen. Auch in diesem Jahr konnten sich private Seglerinnen und Segler für die Formation anmelden.

Angeführt wird die Parade von der Bark „Alexander von Humboldt II“, gefolgt von den weiteren Schiffsgruppen. Jeder Gruppe fährt jeweils ein Traditionssegler voraus – in diesem Jahr sind das die „Swaensborgh“, die „Thor Heyerdahl“, die „Mare Frisium“, die „Albert Johannes“ und die „Abel Tasman“. Den Traditionsführungsschiffen folgen insgesamt 24 weitere Traditionsschiffe und 91 private Boote. Begleitet wird die Parade von einigen Dampfschiffen und modernen Schiffen.

Ab 9.45 Uhr begeben sich die teilnehmenden Schiffe in die Warteposition, um 10.45 Uhr setzen die Traditionssegler bei gutem Wind die Segel und um 11 Uhr beginnt dann die Fahrt die Kieler Förde hinauf in Paradenformation. Ab 13 Uhr wird dann mit der Überquerung der gedachten Linie zwischen den Leuchttonnen fünf und sechs auf Höhe Schilksee und Laboe das Ziel erreicht. Danach löst sich die Formation auf und alle teilnehmenden Schiffe kehren zu ihren Liegeplätzen zurück.

Besonders schöne Aussichtspunkte auf dem Westufer sind an der Kiellinie, am Holtenauer Leuchtturm, am Falckensteiner Strand, am Leuchtturm Friedrichsort und auf dem ehemaligen MFG5-Gelände in Holtenau. Auf dem Ostufer bietet der Fördewanderweg besonders in Mönkeberg, Kitzeberg und Möltenort einen beeindruckenden Blick.

Zu Fuß durch die Kieler Stadtgeschichte

Aufgrund der starken Nachfrage geht das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum mit seinen Stadtspaziergängen zur Kieler Geschichte in die Verlängerung. Die Stadtrundgänge für maximal 20 Personen starten am Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, dauern 90 Minuten und sind kostenfrei. Eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901 3425 ist erforderlich.

Am Sonntag, 12. September, um 15.30 Uhr haben Besucher und Besucherinnen noch einmal die Möglichkeit, unter fachkundiger Leitung von Susanne Mohr, Literaturwissenschaftlerin, auf den Spuren der Matrosen von 1918 zu wandeln. Stationen wie der Pavillon im Schloßgarten, die ehemalige Kaserne in der Feldstraße, das Gewerkschaftshaus und das Revolutionsdenkmal zeigen Kiel dabei von seiner „revolutionären“ Seite.

International Ocean Film Tour beim Segelkino auf der Innenförde

Am Sonnabend, 11. September, werden beim Segelkino zur Kieler Woche in insgesamt 121 Minuten vier der beliebtesten Filme aus zehn Jahren International Ocean Film Tour gezeigt. „Sonic Sea – Lärm der Tiefe“ handelt von der Lärmverschmutzung unter Wasser und dem Stress, den dieser für Wale bedeutet. In „The Weekend Sailor“ wird Ramón Carlín porträtiert, der sich beim ersten Segelwettrennen um die Welt vom Underdog zum Favoriten mausert. „Chasing the Thunder“ berichtet von den Hochseeabenteuern der Aktivist*innen von Sea Shepherd im Kampf gegen illegale Fischerei. Mit „Paradigm Lost“ lernt das Publikum mit Kai Lenny einen faszinierenden Rundum-Wassersportler kennen.

Auf www.kieler-woche.de/wasser sind nähere Details zum Ablauf und zu Reservierungsmöglichkeiten des Segelkinos abrufbar.

Fundbüro lädt zur nächsten Versteigerung

Seit der letzten Versteigerung im Juli haben sich beim Fundbüro des Kieler Bürger- und Ordnungsamtes, Fabrikstraße 8-10, zahlreiche Fundstücke angesammelt, die am Sonnabend, 11. September, höchstbietend veräußert werden. Anzuschauen sind die Fundsachen ab 8.30 Uhr und die Versteigerung beginnt um 9.30 Uhr. Die aktuellen Coronaschutzmaßnahmen sind zwingend einzuhalten und ein Mund- und Nasenschutz ist mitzubringen. Interessierte sollten zudem Bargeld dabeihaben, da keine anderen Zahlungsmittel akzeptiert werden können.

Unter den Hammer kommen unter anderem rund 120 Fahrräder, ein iPad Mini mit Tastatur, eine Musikanlage, ein Golfbag mit Golfschlägern und verschiedene (gebrauchte) Markenkleidung sowie auch Neoprenanzüge. Auch unterschiedliche elektronische Geräte wie Airpods mit Ladecase, Navigationsgeräte, Kameras und viele weitere Fundstücke sind zu ersteigern.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.kiel.de/fundbuero oder können per Telefon unter der Kieler Nummer 901-2186 erfragt werden.

Kräuter und Bäume

Der Naturpark Lauenburgische Seen lädt zu verschiedenen Naturerlebnissen ein: Am Sonnabend, 11. September um 14 Uhr erfahren Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Nora Wuttke die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten herbstlicher Wildkräuter und Wildobst am Schmalsee in Mölln. Am Sonntag, 12. September ab 10 Uhr nimmt Rangerin Martina Kallenberg wald- und märcheninteressierte Baumfreunde mit auf einen Spaziergang mit Baumgeschichten in Fredeburg. Weitere Informationen zum Treffpunkt und zur Anmeldung finden Sie hier.

Die Junge Bühne rockt Kiel-Gaarden

Die Junge Bühne ist der Ort bei der Kieler Woche, an dem Nachwuchsbands aus der Region Liveerfahrung sammeln können. In diesem Jahr muss das tägliche Programm im Ratsdienergarten noch ausfallen – dafür ist die Junge Bühne (im kleinen Format) am Sonnabend, 11. September, zu Gast auf der neuen Maximilian-Hamann-Bühne im Jugendpark Gaarden, Preetzer Straße 115.

Ab 17 Uhr verbreiten dort vier Bands echtes Junge-Bühne-Flair, darunter das Punkduo Gordon Shumway und die Prog-Metal-Lokalhelden Watar. Das Junge-Bühne-Team ist mit Getränken und frischen veganen Waffeln vor Ort. Die Veranstaltung ist kostenfrei und draußen, es gelten Abstandsregeln und es gibt eine Kontaktdatenerfassung. Weitere Informationen gibt es auf Facebook und Instagram unter jungebuehnekiel, im Internet unter www.kiel.de/jugendtreff oder telefonisch bei Christian Klengel unter der Nummer 0151-42210741.

Kinderkonzerte auf der Krusenkoppel

Aus Berlin kommt Raketen Erna zur Kieler Woche in die Landeshauptstadt geflogen. Die Kreuzberger Band macht Musik für Kinder, Eltern, Erdbeerprinzessinnen und Superhelden. Niemand singt so schön schnoddrig über Läuse, Schneemänner, Fischstäbchen und das Anderssein. Auf der Krusenkoppel startet Erna ihre Rakete an den drei letzten Kieler-Woche-Tagen (11. bis 12. September, jeweils 15 bis 16 Uhr).

Tag des offenen Denkmals in Schleswig-Holstein

Einen Blick hinter sonst geschlossene Türen werfen: Am Tag des offenen Denkmals sind an diesem Sonntag auch in Schleswig-Holstein Gebäude und andere Einrichtungen geöffnet, die normalerweise nicht für Besucher zugänglich sind. An und in rund 85 Denkmälern im ganzen Land, darunter Kirchen und Museen, aber auch Wohnhäuser, Bunker und historische Fahrzeuge, werden beispielsweise Führungen angeboten, Mitmachangebote für Kinder veranstaltet und für das leibliche Wohl gesorgt. Weitere Informationen finden Sie hier.