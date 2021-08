Schleswig-Holstein

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 21. und 22. August 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie noch kurzfristig abgesagt werden.

Kino mit Meerblick an der Kiellinie

Unter dem Motto „Stadt – Land – Meer“ veranstaltet das Studentenwerk Schleswig-Holstein in Kooperation mit dem CineMare Int‚l Ocean Film Festival Kiel zum vierten Mal eine Open-Air-Kurzfilmnacht. Das Event findet am Sonnabend, 21. August 2021, ab 18 Uhr im Rahmen des „Ocean Pop-Up“ auf der Wiese am Aquarium Geomar an der Kiellinie statt.

Auf dem Programm stehen unter anderem preisgekrönte Werke junger Filmschaffender rund um das Thema Meer und Highlights des diesjährigen „Nur 48 Stunden“-Filmwettbewerbs. Vertreten sind alle Genres – vom Animationsfilm bis zur fiktiven Reportage, von der Komödie bis zum Thriller. Der Eintritt ist frei.

Wildpflanzen in der Stadt sammeln und gemeinsam essen

Im Rahmen des Naturgenussfestivals der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein findet am Sonnabend, 21. August ab 11 Uhr eine rund zweistündige Exkursion mit dem Experten Dr. Christian Dolnik statt. Das Düsternbrooker Gehölz und die vielfältige Natur werden dabei gemeinsam erkundet. Welche Wildpflanzen und Bäume hier für Artenvielfalt und gutes Klima sorgen, was das Totholz im Gehölz macht – all das wird nach Angaben des Veranstalters auf der Exkursion erklärt.

Anschließend geht es in den Kieler Kaufmann zum 3-Gänge-Naturgenuss-Menü mit regionalen Spezialitäten und im Hauptgang Naturschutzrind. Auch für Vegetarier wird eine Variation ohne Fleisch angeboten. Die Exkursion wird gegen eine Spende an die Stiftung Naturschutz durchgeführt, das anschließende Menü wird für 39,50 Euro angeboten. Nur mit verbindlicher Anmeldung unter Tel. 0431-8 81 10.

Coeurballa in Nettelsee live erleben

Der Name der Band ist zugleich Programm: Coeurballa – „Das Herz tanzen lassen...“. Anfänglich inspiriert durch die Musik der 17 Hippies aus Berlin gehen die vier Frauen inzwischen musikalisch längst eigene Wege. Sie spielen, was ihnen gefällt: Ungewöhnliches, Exotisches, zu Herzen gehendes - Musik abseits des Mainstreams.

Mit Leidenschaft und Spielfreude präsentieren sie am Sonntag, 22. August, ab 18 Uhr in der Kapelle Nettelsee einen Weltmusik-Mix aus Balkantänzen, Gypsy-Musik, skandinavischen Melodien und eigenen Stücken mit nachdenklichen Texten. Dabei erklingt schon mal nach einem albanischen Liebeslied ein feuriger Hochzeitstanz der Roma, bevor es zur Abkühlung in finnische Wälder geht und weiter an den Hof des Sultan im Osmanischen Reich. Kurz - eine Reise kreuz und quer durch die Welt der Musik. Mit Saxofon, Akkordeon, Kontrabass, Percussion. Kartenvorbestellung empfohlen unter 04342-84477 oder per Mail: info@alte-meierei-am-see.de.

Together Kiel: Moritz Neumeier, Beauty & the Beats und Nura

Erst lachen, dann tanzen: Das klappt am Sonnabend auf dem Nordmarksportfeld. Dort steht erst Comedian Moritz Neumeier auf der Bühne (Beginn: 14 Uhr). Abends legt Beauty & the Beats aus Kiel auf (ab 18 Uhr inklusive Support).

Am Sonntag können Besucherinnen und Besucher bei Together Kiel ab 12.30 Uhr den lokalen DJs Crew Ombrelle, Oberheimer, Friz & Say Clap lauschen. Abends steht ab 19 Uhr Rapperin Nura auf der Kieler Bühne. Karten für alle Veranstaltungen und weitere Informationen gibt es hier.

75 Jahre Schleswig-Holstein: Ökumenischer Gottesdienst und Bürgerfest in Schleswig

Das Erzbistum Hamburg und die Nordkirche feiern anlässlich des 75. Geburtstag des Landes Schleswig-Holstein am Sonntag, 22. August 2021, um 10 Uhr im Schleswiger Dom gemeinsam einen festlichen Gottesdienst. Der Gottesdienst bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten und dem Bürgerfest, die unter Beteiligung zahlreicher Verbände, Vereine und Einrichtungen auch am Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf der Schlossinsel in Schleswig stattfinden. An dem Fest unter dem Motto „75 Jahre Land SH – Unsere Geschichte – Unser Tag – Unsere Zukunft“ werden sich die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg ebenfalls beteiligen. 5000 Besucher sind zeitgleich auf dem Gelände zugelassen.

Im Rahmen des Gottesdienstes predigen Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Nordkirche, sowie Weihbischof Horst Eberlein, Erzbistum Hamburg. Weitere Mitwirkende an dem Gottesdienst sind u.a. Rabbiner Isak Aasvestad, Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein und Fatih Mutlu, Vorsitzender der SCHURA, Islamische Religionsgemeinschaft SH e. V.

Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen vom Domorganistin Mahela T. Reichstatt und der Kantorei des St. Petri-Doms. Der Gottesdienst ist öffentlich. Er wird zudem am 22. August um 10 Uhr live auf www.erzbistum-hamburg.de gestreamt.

Sommerfest der Alten Mu in Kiel

Die Alte Mu (Lorentzendamm 8) lädt am Sonnabend, 21. August, von 14 bis 23 Uhr zum Sommerfest. Auf zwei Bühnen begleiten die Besucherinnen und Besucher Live-Musik, literarische Lesungen und DJ-Skills bis in den späten Abend. Zwischen den Bühnen verteilt auf dem Gelände werden Workshops, Projekt- und Verkaufsstände, Kiosk, und Essen geboten. Kinder bis 14 Jahre kommen umsonst rein, alle anderen zahlen je nach Tageszeit ab 7 Euro. Alle Besucherinnen und Besucher müssen frisch auf Corona getestet sein. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hip-Hop-Beats im Jugendpark Gaarden und im Livestream

Ein volles Musikprogramm auf die Ohren gibt es am Sonnabend, 21. August, von 15 bis 21 Uhr im Jugendpark Gaarden neben der Coventryhalle. Musikerinnen und Musiker aus Kiel und Schleswig-Holstein performen beim jährlichen „Beatz im Park“ ihre Hip-Hop-Beats.

Zuhören und Zuschauen ist in Corona-Zeiten aber nur mit Abstand und Kontaktdaten-Erfassung möglich. Der Eintritt ist frei. Insgesamt gehen zwölf Acts über die Bühne. Weitere Informationen zum Line-up gibt es auf Facebook und Instagram unter BEATZIMPARK. Der Livestream ist hier zu sehen.

Musik beim Kieler Bootshafensommer 2021

Livemusik umsonst und draußen – das bietet der Bootshafensommer auch in diesem Jahr. Am Sonnabend, 21. August 2021, stehen von 15 bis 23 Uhr diverse Musikerinnen und Musiker auf der Bühne. Alle Informationen zum Programm gibt es hier.

Stadtspaziergang: Auf den Spuren der Kieler Matrosen

Auf der Tour am Sonntag, 22. August, erfahren die Teilnehmenden viel Wissenswertes über die Marinestadt, den Matrosenaufstand und über die „revolutionäre“ Seite Kiels. Zu den Stationen der Tour gehören der Warleberger Hof, der Schloßparkpavillion, die ehemalige Kaserne in der Feldstraße, der Blocksberg, die Muhliusschule, das Gewerkschaftshaus und das Revolutionsdenkmal. Aufgrund der aktuellen Landesverordnung findet der Rundgang des Stadtmuseums Warleberger Hof ausschließlich draußen statt. Start ist um 15.30 Uhr, Ende circa um 17 Uhr. Anmeldungen unter Tel. 0431/901-3425. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Airprobt“ in Bad Bramstedt mit Random Four and Friends

Am Sonnabend, 21. August, tritt Random Four and Friends bei „Airprobt“ auf der Schlosswiese in Bad Bramstedt auf. Die Gruppe sorgt mit ihrem Musikmix aus Folk, Pop und Rock für Stimmung. „Airprobt“ ist eine Veranstaltungsreihe mit Open-Air-Proben auf der Wiese hinter dem Schloss. Die Stadt will damit Kulturschaffenden in der Corona-Pandemie Auftrittsmöglichkeiten in Form von öffentlichen Proben verschaffen. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Üblicherweise bringen die Besucher und Besucherinnen zu den Aufführungen Decken, Campingstühle, Snacks und Getränke mit. Verzehr- oder Getränkebuden gibt es nicht.

Grafikdesigner zeigt seine Werke in Laboe

Simon Marchner ist jung und hat drei Leidenschaften: Musik, Natur und Grafik. Alle drei verbindet der Münchener seit vielen Jahren zu einer Aufgabe. Er gestaltet Tour-Poster sowie Alben für Bands und Künstler per Siebdruckverfahren, aber auch Landschaften und Orte. Jetzt zeigt er einen Teil seiner Arbeiten im Laboer Freya-Frahm-Haus. Die Ausstellung läuft noch bis Sonntag, 22. August täglich von 13 bis 18 Uhr. Der Künstler ist zu den Öffnungszeiten anwesend.

Musikalisches in der Alten Schlossgärtnerei in Plön

Am Sonntag, 22. August, präsentieren verschiedene Bands beim Plöner Musiktag 2021 von 15 bis 19 Uhr einen Musik-Mix diverser Stilrichtungen. Karten für 20 Euro und weitere Informationen gibt es in den Tourist-Infos Plön und Eutin.