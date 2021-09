Kiel/Eckernförde

Zwei armenische Staatsangehörige legen sich in einem weißen Geländewagen mit OH-Kennzeichen auf die Lauer, um einen Landsmann (34) zu töten. Das von Augenzeugen geschilderte Szenario vom 30. März 2020 in einem ruhigen Eckernförder Wohnviertel erinnert an eine Hinrichtung. Doch das Opfer überlebt zwei Revolverschüsse in Hinterkopf und Nacken.

Seit Mittwoch ist der Anschlag zum zweiten Mal Gegenstand eines Prozesses im Kieler Landgericht. Bereits im November verurteilte die Schwurgerichtskammer einen 37-jährigen Armenier aus Bad Schwartau wegen versuchten Totschlags zu zehn Jahren Haft. Der Angeklagte hatte gestanden, das Opfer mit einer Baseballkeule zusammengeschlagen zu haben.

Der Täter traf das Opfer zuerst nicht

Vom Schusswaffengebrauch seines Komplizen, dessen Identität er verschweigt, will der 37-Jährige jedoch völlig überrascht worden sein. Die Staatsanwaltschaft wertete die Tat damals als heimtückischen Mordversuch und forderte lebenslange Freiheitsstrafe. Doch dem Angreifer mit dem Baseballschläger kommt zugute, dass der seit Mittwoch vor Gericht stehende mutmaßliche Revolverschütze (31) aus Lübeck das Opfer zunächst nicht trifft. Nach zwei Fehlschüssen und einer Verfolgungsjagd quer über eine Wiese ist ihr geschockter Landsmann nicht mehr arglos.

Die juristische Folge: Die Kammer sieht keine Heimtücke mehr, das Mordmerkmal entfällt. Die Verurteilung des 37-Jährigen wegen versuchten Totschlags ist rechtskräftig. Die Anklage hat sich darauf eingestellt. Staatsanwältin Hanna Schmücker-Borgwardt wirft dem mutmaßlichen Schützen „nur“ noch versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung durch Knüppelschläge und Fußtritte vor.

Angeklagter fürchtet um sein Leben, wenn er andere belastet

Wer im gut gefüllten Schwurgerichtssaal gehofft hatte, endlich Näheres über die bislang ungeklärten Hintergründe des Anschlags zu erfahren, wurde enttäuscht: Während der brisanten Aussage des mutmaßlichen Helfers des „Killer-Kommandos“ schloss die Kammer die Öffentlichkeit auf Antrag des Verteidigers Yves-Jérome Georg aus. Begründung: Der wegen Beihilfe mitangeklagte 28-Jährige muss um sein Leben fürchten, wenn er die Armenier belastet. Das Gericht nimmt dem deutschen Staatsbürger die Darstellung ab, er werde konkret mit dem Tode wegen Verrats bedroht.

Richter vermutet organisierte Kriminalität als Hintergrund der Tat

Der Vorsitzende Jörg Brommann nannte organisierte Kriminalität als möglichen Hintergrund. Somit dürfte erst gegen Ende des Prozesses bekannt werden, wie sich ein solide wirkender Geschäftsmann, der seine Hochzeit mit einer Studentin plant, in mafiöse Strukturen verstricken konnte.

Der gelernte Einzelhandelskaufmann sorgte laut Anklage dafür, dass die armenischen Häscher ihr Opfer aufspüren konnten: Dank IT-Fähigkeiten und spezieller Software soll er die Standortdaten der Zielperson ermittelt und den Tätern die Eckernförder Wohnanschrift im Domsland mitgeteilt haben.

Mehr noch: Laut Vorwurf beschaffte der Angeklagte auch die beim Anschlag eingesetzte Schusswaffe. Jetzt wirft ihm die Staatsanwältin vor, zumindest die Verletzung des Opfers billigend in Kauf genommen zu haben. Der Kaufmann war noch in der Tatnacht in Ostholstein festgenommen worden. Er hatte Munition des passenden Kalibers bei sich.

Das Opfer des Anschlags hat sich in die Anonymität der Großstadt Hamburg zurückgezogen und leidet bis heute unter den Folgen seiner schweren Hirnverletzungen. Im ersten Prozess behauptete der Zeuge, die Täter seien ihm völlig unbekannt. Für den Prozess hat die Kammer sieben weitere Verhandlungstage bis Mitte Oktober terminiert.