Die Korvette "Erfurt" sollte mit der Fregatte "Hamburg" in dieser Woche Flugkörper im Schießgebiet Andoya vor der nordnorwegischen Küste abfeuern. Für diesen wichtigen Waffenversuch hatte die Korvette in Kiel Munition an Bord genommen.

In der vergangenen Woche war die "Erfurt" zusammen mit der Fregatte "Hamburg" und dem Tender "Main" in dem Seegebiet vor den Lofoten bei Andoya eingetroffen.

Am Sonntag kam aber das vorzeitige Aus. Bei einem der 60 Soldaten an Bord wurde mit einem PCR-Test eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt.

Zehn weitere Verdachtsfälle mit Corona

Nach der Schnelltestung der gesamten Besatzung wurden weitere zehn Verdachtsfälle bekannt, so der Sprecher des Marinekommandos. Deshalb bekam der Kommandant die Order zur sofortigen Rückfahrt nach Warnemünde.

Am Sonntagabend startete das Schiff mit Höchstfahrt die Rückverlegung aus dem Nordmeer in die Ostsee. Je nach Wetterlage im Skagerrak wird die Korvette im Laufe des Mittwochs in Warnemünde erwartet.

Der aus Eckernförde stammende Tender "Main" und die Fregatte "Hamburg" (Wilhelmshaven) bleiben noch im Seegebiet vor Nordnorwegen.

"Wichtig ist erstmal, dass alle Betroffenen wieder gesund werden. Das Manöver holen wir nach", so Vizeadmiral Kay Achim Schönbach, Inspekteur der Marine, in einer Mitteilung auf Twitter.