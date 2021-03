Nach der Öffnung von Friseursalons und Nagelstudios am vergangenen Montag können ab dem 8. März weitere körpernahe Dienstleistungen mit entsprechenden Hygienekonzepten in Schleswig-Holstein angeboten werden. Dazu zählen unter anderem Tattoo-, Sonnen-, Kosmetik- und Massagestudios.

Unter Umständen benötigen Kundinnen und Kunden aber einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test. Dies gilt nach Angaben der Landesregierung für Behandlungen, bei denen nicht dauerhaft eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann, also zum Beispiel kosmetische Gesichtsbehandlungen. Auch für das Personal ist bei diesen Behandlungen ein Testkonzept notwendig.

Gibt es auch im Einzelhandel und in der Gastronomie Öffnungen in Schleswig-Holstein?

Der gesamte Einzelhandel in Schleswig-Holstein darf ab Montag wieder öffnen. In Geschäften bis 800 Quadratmeter werde dabei eine Beschränkung von zehn Quadratmetern pro Kunde gelten, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag im Landtag an. Oberhalb dieser Größe gelten 20 Quadratmeter pro Kunde. "Wir werden diesen Öffnungsschritt zum 8. März machen", sagte Günther. "Wir halten das für verantwortbar." Über eine Öffnung der Außengastronomie wollen die Länderchefs am 22. März mit der Kanzlerin beraten.

Auf diese und weitere Schritte verständigte sich am Donnerstag die Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Bis dato war noch offen, ob das Regierungsbündnis zunächst nur Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung erlaubt oder noch weiter geht. Derzeit sind im Norden außer Supermärkten noch weitere Geschäfte für den täglichen Bedarf sowie Gartencenter und Blumenläden geöffnet.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bund und Länder hatten am Vorabend einen Stufenplan mit Öffnungsschritten für die verschiedensten Bereiche beschlossen. Schleswig-Holstein hatte mit Stand Mittwochabend 47,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das war der niedrigste Wert aller Bundesländer.