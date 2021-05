Kiel

Schon häufig hatte es Ärger um die Terminvergabe gegeben. Wer sich gegen Corona impfen lassen wollte, hatte kaum eine Chance, über das Portal www.impfen-sh.de einen Termin zu bekommen. Mehrmals wurde die Vergabe angepasst – was sich als Kostentreiber herausstellt.

Aus den nun veröffentlichten Vertragsmodalitäten geht hervor, dass das Land mit Kosten von monatlich höchstens 117.000 Euro netto gerechnet hatte, als es den Vertrag mit CTS Eventim im Dezember schloss. Die Firma ist darauf spezialisiert, im Internet Eintrittskarten für Konzerte und andere Veranstaltungen zu verkaufen.

Hohe Kosten für Impfterminvergabe in Schleswig-Holstein durch Eventim

Tatsächlich fallen die Kosten jedoch viel höher aus. Im Januar stimmte die Kalkulation noch, es fielen netto etwas über 91.000 Euro an. In den Monaten Februar und März gingen die Aufwendungen mit gut 276.000 und knapp 393.000 Euro hingegen durch die Decke.

Insgesamt musste das Land Schleswig-Holstein im ersten Quartal also gut 760.000 Euro berappen, mit Steuern ein Betrag von mehr als 900.000 Euro. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der SSW-Abgeordneten hervor.

Das Unternehmen CTS Eventim, das nach eigenen Angaben auch Gesundheitsbehörden in Dortmund und Essen sowie im österreichischen Bundesland Niederösterreich unterstützt, verwies am Montag auf das Land. Von dort hieß es: „Es gibt in allen Bundesländern Probleme – ganz unabhängig von den einzelnen Softwarelösungen. Wenn ein so begrenztes Gut einer so großen Nachfrage in kurzer Zeit gegenübersteht, kommt es zu Enttäuschungen und Fehlern“, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministers mit.

Hohe Kosten durch schriftliche Impfeinladung an Über-80-Jährige

Die Anpassungen des Systems an die Impfterminvergabe seien nicht vorhersehbar gewesen, etwa die Altersempfehlungen der Impfstoffe oder die Impfintervalle durch die Ständige Impfkommission (Stiko). „Der größte Teil der Kosten entstand nicht durch den Betrieb der Terminvergabe-Website, sondern durch den Betrieb des Callcenters für die Personen, die nicht online buchen.“

Der Anstieg der Kosten des Callcenters im Februar sei eine direkte Wirkung der schriftlichen Impfeinladung an die Über-80-Jährigen gewesen. Eventim berechnet für die Gespräche 65 Cent pro Minute oder zwei Euro pro Anruf.

Das Land betont die Vorteile von Eventim: Demnach können Tausende Termine innerhalb weniger Minuten vergeben werden. Zudem sorge die Schnittstelle mit der Arztverwaltungssoftware in den Impfzentren für einen schnellen Datenaustausch.

„Pro Arzt können daher bis zu 20 Personen pro Stunde geimpft werden. Hier ist das System anderen Systemen überlegen.“ Zuletzt hätten sich 490.000 Menschen um 65.000 vorhandene Termine bemüht, da sei „es alleine der Knappheit des Impfstoffes geschuldet, wenn einzelne Personen keine Impftermine erhalten“.