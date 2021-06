Kiel

Nach den vielen Corona-Beschränkungen wollen die Deutschen in den Sommerferien wieder reisen. "Wir gehen davon aus, dass Urlaub in Deutschland weiter Konjunktur hat. Die Nachfrage ist groß an Nord- und Ostsee", heißt es beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga).

Das gute Wetter dürfte die eine oder andere Entscheidung für Urlaub in Deutschland positiv beeinflussen.

Mit dem Auto bis an die Ostsee in Schleswig-Holstein

"Autoreisen sind im Aufschwung, und der Trend zum Urlaub im eigenen Land setzt sich in diesem Sommer massiv fort", meldete Europas größter Touristikkonzern Tui. Ferienhäuser und Camper haben einen deutlichen Zulauf, Camping an der Ostsee in Schleswig-Holstein wird beliebter.

Wer es einmal in den Urlaub an der Ostsee in Schleswig-Holstein geschafft hat, der steht oft vor der nächsten Frage: Wo kann ich direkt am Strand an der Ostsee parken, am besten sogar noch kostenlos? Eine Frage, die natürlich auch Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner beschäftigt.

Die Antwort: Von Damp über Eckernförde und Kiel bis Hohwacht gibt es mindestens 15 Parkplätze, auf denen Autofahrer kostenlos parken dürfen. Manche Parkplätze sind nur einen Steinwurf vom Strand entfernt, manche liegen ein paar Meter weiter im Land.

Karte: Hier können Sie kostenlos am Strand parken

Bei der Suche nach Parkplätzen bitten die Gemeinden entlang der Ostseeküste in Schleswig-Holstein um Rücksicht. Oft beschweren sich Anwohnerinnen und Anwohner über Autos, die im Halteverbot abgestellt werden oder Feuerwehrzufahrten blockieren.

Die Gemeinden suchen daher intensiv nach Möglichkeiten, die Verkehrsströme in den Griff zu bekommen. Die Kommunen setzen zum Beispiel auf zusätzliche Parkflächen und schärfere Kontrollen oder gleich auf die zeitweise Sperrung ganzer Straßenzüge.