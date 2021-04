Kiel

Denn wie aussagekräftig ein Testergebnis ist, hängt vor allem vom Zeitpunkt ab. Die Ursache dafür ist, dass Antigentests nur hohe Viruslasten nachweisen können. Das Virus ist also kurz nach der Infektion in vielen Fällen noch nicht nachweisbar. Dazu muss sich das Virus erst vermehren.

In den ersten sieben Tagen kann sich die Viruslast sehr rasch verändern, heißt es dazu beim Robert Koch-Institut. So könne ein Antigen-Test bei einer infizierten Person am vierten Tag noch negativ ausfallen, am fünften Tag aber korrekt das positive Ergebnis anzeigen. Das gelte auch für die späte Phase der Infektion.

Drei Tage unerkannt infektiös

Auch der Berliner Virologe Prof. Christian Drosten hat kürzlich im NDR-Podcast auf die Schwäche der Schnelltests hingewiesen. Die praktischen Erfahrungen in den Diagnose-Laboren hätten gezeigt, dass Antigen-Tests Infektionen in der Anfangsphase oft nicht nachweisen können. „Die Schnelltests schlagen erst am Tag eins nach Symptom-Beginn an, da ist man aber schon drei Tage lang infektiös“, erklärte Drosten.

„Wenn man davon ausgeht, dass eine infizierte Person in der Regel acht Tage lang ansteckend ist, heißt das: An fünf von acht Tagen entdecke ich mit dem Antigentest eine Infektion, an drei Tagen werde ich sie übersehen.“ Insgesamt würden auf diese Weise 40 Prozent bis 60 Prozent der Infektionen bei Schnelltests nicht erkannt.

Bürgertest nur bei Personen ohne Symptome

Das Dilemma: Gerade in der Anfangsphase sind die Infizierten schon ansteckend und es wäre dort besonders wichtig, Infektionen zu identifizieren. Denn in dieser Phase haben die Betroffenen häufig noch keine Beschwerden und ahnen nichts von der Infektion.

Später, wenn die Testgenauigkeit deutlich höher ist, treten dagegen oft Symptome auf – doch mit Symptomen sind Bürgertests tabu. Sie dürfen ausdrücklich nur bei Personen ohne Symptome vorgenommen werden.

Testen trotzdem sinnvoll

Macht das Testen dann überhaupt Sinn, wenn die Testergebnisse in der frühen Phase oft nicht zuverlässig sind? Betroffene könnten sich in falscher Sicherheit wiegen und im Theater, Kino oder Restaurant das Virus unwissentlich weiter verbreiten. „Es ist nicht so simpel, wie es in der Politik dargestellt wird - nach dem Motto: Jetzt kann alles öffnen, weil wir ja die Schnelltests haben“, befand Drosten. Deshalb sind die AHA-Regeln weiter einzuhalten.

Dennoch können mit den Schnelltests mehr Infektionen erkannt werden als ohne Tests. Es ist aber kein Allheilmittel, gibt allein noch keine Sicherheit, sondern ist als Ergänzung im Instrumentenkasten zu sehen: Die Ergebnisse sind nur Momentaufnahmen und können nach 24 Stunden schon anders aussehen.